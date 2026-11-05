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Η είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, Χεσούς Ντε Μιγκέλ, προκάλεσε σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο του αθλητισμού. Παράλληλα, η τραγική απώλεια έχει ανοίξει τη συζήτηση ακόμη και για το ενδεχόμενο αναβολής της προσεχούς αγωνιστικής της La Liga.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής είχε τραυματιστεί σοβαρά έπειτα από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε αγώνα της La Liga 2, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του λίγες ώρες αργότερα.

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Στην κηδεία του, ο εκπρόσωπός του, Μανουέλ Ερνάντεθ, ανέγνωσε το μήνυμα της οικογένειας, η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το κύμα συμπαράστασης που δέχεται μετά την απώλεια του αγαπημένου της προσώπου. Τα λόγια των οικείων του προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για εμάς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όλους για την αγάπη, τη στήριξη και τον σεβασμό που λαμβάνουμε μετά τον θάνατο του Χεσούς. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για κάθε μήνυμα και κάθε χειρονομία στοργής που δεχόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους όσοι τον θυμάστε.

Το να νιώθουμε τόση αγάπη για τον Χεσούς και να βλέπουμε το αποτύπωμα που άφησε σε τόσους πολλούς ανθρώπους, είναι κάτι που θα κουβαλάμε πάντα μαζί μας. Χρειαζόμαστε χρόνο για να θρηνήσουμε, μέσα στην ηρεμία και την ησυχία που απαιτεί αυτή η κατάσταση. Κατανοούμε την αγάπη, το ενδιαφέρον και τη στήριξη που προκάλεσε η απώλειά του και είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες. Ο Χεσούς αφήνει ένα κενό που είναι αδύνατο να καλυφθεί, αλλά και μια τεράστια ανάμνηση σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να μοιραστούμε τη ζωή μας μαζί του. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε και που είστε δίπλα μας», ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο εκπρόσωπος του Ντε Μιγκέλ.

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