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Η ομάδα του Παναθηναϊκού ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της GBL, έχοντας πλέον συγκεντρώσει δεκαπέντε βαθμούς μετά από οκτώ αγωνιστικές.

Η δικαίωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προέκυψε μετά την αθώωση των αθλητών Γκραντ και Λεσόρ για τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί στα αποδυτήρια.

Αντίθετα, η ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών για τον Ολυμπιακό κρίθηκε αμετάκλητη από το ΑΣΕΑΔ, διατηρώντας την ομάδα στην τέταρτη θέση της κατάταξης.

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Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας της GBL, μετά την απόφαση του ΑΣΕΑΔ να «σβήσει» την ποινή των δύο βαθμών με την οποία ξεκίνησε τη φετινή σεζόν.

Ο πέμπτος τελικών των περσινών πλέι οφ της GBL στο ΣΕΦ ήταν επεισοδιακός κι έφερε σε πρώτο χρόνο βαριές ποινές τόσο για τον Ολυμπιακό, όσο και για τον Παναθηναϊκό. Η «πράσινη» ΚΑΕ ωστόσο προσέφυγε άμεσα στο ΑΣΕΑΔ για τη μείωση της ποινής, κάτι που τελικά πέτυχε, πρώτα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της έδρας τους (οι τέσσερις αγωνιστικές έγιναν δύο κι έπειτα με την επιστροφή των βαθμών που τους αφαιρέθηκαν.

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Η ακύρωση της αφαίρεσης των δύο βαθμών άλλαξε την εικόνα της βαθμολογίας της GBL με τον ΠΑΟΚ να μην επηρεάζεται, καθώς έχει το απόλυτο και είναι στην πρώτη θέση, όμως ο Άρης με ρεκόρ 6-2 που ήταν δεύτερος, πλέον έπεσε τρίτος με τον Παναθηναϊκό να τον προσπερνά, μιας και σε 8 αγωνιστικές έχει 7 νίκες και 1 ήττα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε επίσης με -2 και με ρεκόρ 7-1 είναι τέταρτος με 13 βαθμούς.

Η νέα βαθμολογία της GBL

ΠΑΟΚ – 16 βαθμούς Παναθηναϊκός – 15 βαθμούς Άρης – 14 βαθμούς Ολυμπιακός – 13 βαθμούς Περιστέρι Betsson – 13 βαθμούς Καρδίτσα – 12 βαθμούς Κολοσσός Ρόδου – 12 βαθμούς Δόξα Λευκάδας – 11 βαθμούς ΑΕΚ – 11 βαθμούς Ηρακλής – 11 βαθμούς Μύκονος Betsson – 10 βαθμούς Μαρούσι – 10 βαθμούς Βίκος Ιωαννίνων – 9 βαθμούς Προμηθέας Πάτρας – 9 βαθμούς

Γιατί δικαιώθηκε ο Παναθηναϊκός

Όλα ξεκίνησαν από την αθώωση του Γκραντ και του Λεσόρ για τη φερόμενη συμπλοκή με τα ΜΑΤ στα αποδυτήρια του ΣΕΦ μετά τον τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ αθώωσε επί της ουσίας τους αθλητές, ήταν παράταιρη οποιαδήποτε ποινή αφαίρεσης βαθμών στον Παναθηναϊκό για υπόθεση δυσφήμισης του αθλήματος.

Θυμίζουμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με αφαίρεση δύο βαθμών για άλλο περιστατικό που αφορούσε την απρόκλητη επίθεση του Τζόουνς στον Ναν. Μια επίθεση που τελικά κόστισε στον Ολυμπιακό δύο βαθμούς καθώς η ποινή κρίθηκε και από το ΑΣΕΑΔ αμετάκλητη.