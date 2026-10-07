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Η Euroleague μετά την πολυαναμενόμενη συνάντηση των μετόχων στο Κόμο το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου απέρριψε την πρόταση του NBA για συνεργασία των δύο πλευρών, καθώς την χαρακτήρισαν «αστεία» και «αποικιοκρατική».

Οι περισσότερες ομάδες είχαν πολύ αρνητική στάση αναφορικά με ενδεχόμενη συνεργασία ανάμεσα στο NBA και τη Euroleague, το «BasketNews» έδωσε μία νέα διάσταση στο φλέγον ζήτημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

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EuroLeague is widely expected to make a counteroffer to the NBA as talks between the two sides are set to continue.



The outcome of the negotiations could have a significant impact on the timing of NBA Europe's launch, per sources.



More on BasketNewshttps://t.co/WGI4o06IxW — Donatas Urbonas (@Urbodo) October 7, 2026

Το ποσό που πρόσφερε το NBA δεν ικανοποίησε καμία από τις ομάδες – μετόχους της Euroleague για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου του ελέγχου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Παράλληλα, ούτε το πλάνο που παρουσίασαν οι Αμερικανοί έπεισε τις διοικήσεις των ομάδων, με κάποιες εξ αυτών (Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενερμπαχτσέ) να είναι ανοιχτές σε νέα πρόταση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η Euroleague αναμένεται να ανοίξει νέο δίαυλο επικοινωνίας με το NBA για να καταθέσει αντιπρόταση για να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές στο μέλλον.