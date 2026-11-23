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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κιμ Καρντάσιαν παρακολούθησε το Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 στο Λας Βέγκας, όπου συναντήθηκε με τις οδηγούς της F1 Academy.

Η σταρ επαίνεσε δημόσια την αποφασιστικότητα και την ικανότητα των γυναικών οδηγών μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα.

Ευχαρίστησε τη διευθύνουσα σύμβουλο της F1 Academy, Σούζι Γούλφ, για την πρόσκληση και τη φιλοξενία κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου.

Η παρουσία της Καρντάσιαν ενίσχυσε την προβολή της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη γυναικείων ταλέντων στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η ίδια εξέφρασε την πίστη της ότι η νέα γενιά γυναικών οδηγών διαθέτει τις προοπτικές να διαμορφώσει το μέλλον των αγώνων.

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Η Κιμ Καρντάσιαν έστειλε ένα μήνυμα στις γυναίκες του μηχανοκίνητου αθλητισμού μετά την εμφάνισή της στο Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 του Λας Βέγκας του 2026. Η σταρ των ριάλιτι σόου πέρασε χρόνο με τους οδηγούς της F1 Academy κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου και στη συνέχεια δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα μήνυμα για να επαινέσει τους διαγωνιζόμενους, τονίζοντας την αποφασιστικότητά τους και τη σημασία της επόμενης γενιάς γυναικών οδηγών αγώνων.

Η Καρντάσιαν μοιράστηκε φωτογραφίες από τη συνάντησή της με τις οδηγούς στο X, όπου ευχαρίστησε επίσης τη διευθύνουσα σύμβουλο της F1 Academy, Σούζι Γούλφ, για την πρόσκληση.

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Kim Kardashian has arrived to watch BF Lewis Hamilton race in the #F1 #LasVegasGP! 🏎️🏁 (🎥: @F1LasVegas) https://t.co/zRUSfXrsTR — ExtraTV (@extratv) November 22, 2026

Business mogul Kim Kardashian with Susie Wolf- Managing Director of the F1 Academy and the wife of Toto Wolf- the F1 Mercedes Boss. Boss ladies….Queens 👸🏻👸. Lewis Hamilton must be a proud boyfriend because Kim is impressive in every field #KimKardashian #SusieWolf #F1Academy https://t.co/ofs9ZYwre1 November 22, 2026

«Είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο χρόνο με τις οδηγούς της @f1academy – αυτές οι γυναίκες είναι ατρόμητες, συγκεντρωμένες και τόσο εμπνευστικές. Ευχαριστώ @susie_wolff που με φιλοξένησες και ανυπομονώ να δω την επόμενη γενιά γυναικών οδηγών να αναλάβει τα ηνία!» έγραψε στο Instagram η Κιμ Καρντάσιαν.

Κιμ Καρντάσιαν: Μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με την εφαρμοστή δερμάτινη στολή της

Η παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν στην εκδήλωση είχε ήδη τραβήξει την προσοχή, ιδιαίτερα λόγω της εφαρμοστής μαύρης δερμάτινης στολής που φορούσε στο Γκραν Πρι του Λας Βέγκας. Ωστόσο, αυτό το μήνυμα δεν περιορίστηκε απλώς στην καταγραφή μιας ακόμη εμφάνισης διασημότητας σε εκδήλωση της F1. Αναδεικνύοντας τις διαγωνιζόμενες της F1 Academy, η 46χρονη σταρ έστρεψε την προσοχή σε μια σειρά αφιερωμένη στη δημιουργία ευκαιριών για τις γυναίκες στους αγώνες μονοθέσιων.

Η F1 Academy ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει στην ανάδειξη γυναικείων ταλέντων και να δημιουργήσει ένα εφαλτήριο για τις γυναίκες που επιθυμούν να αγωνιστούν σε υψηλότερα επίπεδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Γκραν Πρι του Λας Βέγκας έδωσε στις οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν σε μία από τις μεγαλύτερες σκηνές της Φόρμουλα 1, ενώ παράλληλα απέκτησαν προβολή σε παγκόσμιο κοινό.

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@KimKardashian 💜 https://t.co/6n8luqH6fr — F1 Academy (@f1academy) November 22, 2026

Η δημόσια στήρικη της Κιμ Καρντάσιαν στις νέες οδηγούς της F-1

Η δημόσια εκτίμηση που εξέφρασε η Αμερικανίδα επιχειρηματίας προς τις οδηγούς είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, δεδομένης της προβολής που προσφέρει η δική της πλατφόρμα. Η ανάρτηση παρουσίασε στους ακόλουθούς της τις γυναίκες που αγωνίζονται στη σειρά και εξέφρασε εμπιστοσύνη στο μέλλον τους.

Με την εμφάνισή της στο Λας Βέγκας, η Κιμ Καρντάσιαν πρόσθεσε τη φωνή της στο αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από τη συμμετοχή των γυναικών στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και κρίνοντας από το μήνυμά της, πιστεύει ότι οι γυναίκες οδηγοί που προέρχονται από την F1 Academy έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το μέλλον αυτού του αθλήματος.

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