Σε τραγωδία λίγο έλειψε να εξελιχθεί η ισοφάριση του Μάλι στο 92ο λεπτό του αγώνα με τη Ζάμπια στον εναρκτήριο αγώνα και για τις δύο ομάδες για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Αιτία ο πανηγυρισμός του σκόρερ, Πάτσον Ντάκα, ο οποίος παραλίγο να σπάσει τον αυχένα του.

Patson Daka what a goal what a header 🚀🔥💤 | Rate this goal from 1-10 🥶#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/2Q4Mi3opJT — richardfutbal (@richardfutbal) December 22, 2025

Όπως φαίνεται στα πλάνα, μετά το γκολ που πέτυχε με κεφαλιά, ο επιθετικός της Λέστερ επιχείρησε να πανηγυρίσει κάνοντας μια «ρόδα».

Δεν υπολόγισε, όμως, σωστά με αποτέλεσμα πάνω στη ρόδα να χτυπήσει πολύ άσχημα τον αυχένα του.

Για αρκετά δευτερόλεπτα, δε, μετά τον πανηγυρισμό, ο Ντάκα έμεινε ακίνητος πριν τελικά να συνέλθει και να γιορτάσει τον βαθμό της ισοπαλίας.