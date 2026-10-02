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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με φιλανθρωπικό σκοπό διοργάνωσε η Ελληνική Δράση Αφρικής, με Πρόεδρο την κα Μέρω Κεσεσίογλου, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στη Κωνσταντινούπολη με στόχο την ενίσχυση του ιστορικού Ελληνικού Νοσοκομείου Μπαλουκλή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και του Πρέσβη κ. Κωνσταντίνου Κούτρα, σε μια βραδιά που συνδύασε τον πολιτισμό με την κοινωνική προσφορά.

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Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετείχαν τέσσερις διακεκριμένοι Έλληνες σολίστ οι:

Ματίνα Βελιμαχίτη – σοπράνο

Ανδρέας Κερκέζος – βιολί

Θεόδωρος Κερκέζος – σαξόφωνο

Έλενα Χριστοδούλου – πιάνο

οι οποίοι παρουσίασαν έργα σημαντικών ξένων και Ελλήνων συνθετών, προσφέροντας στο κοινό μια υψηλού επιπέδου μουσική εμπειρία.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη στήριξη του Νοσοκομείου Μπαλουκλή, ενός ιστορικού ιδρύματος άρρηκτα συνδεδεμένου με την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.

Η κα Μέρω Κεσεσίογλου ευχαρίστησε θερμά το Ελληνικό Προξενείο, τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη κ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τους καλλιτέχνες και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης για τη στήριξη του σκοπού της.

Μια βραδιά όπου η μουσική έγινε πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς.