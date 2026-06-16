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Ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ δήλωσε ότι η αποστολή υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψει στη βάση προετοιμασίας της στο Μεξικό, μόλις λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στη διοργάνωση, όπου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία το βράδυ της Δευτέρας.

Ο προπονητής Αμίρ Γκαλενόι δεν διευκρίνισε ποιος έδωσε την εντολή για την πρόωρη αναχώρηση. Η ιρανική αποστολή ανέμενε να διανυκτερεύσει στην Καλιφόρνια ώστε οι παίκτες να ακολουθήσουν το συνηθισμένο πρόγραμμα αποκατάστασης μετά τον αγώνα, όμως, όπως είπε, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να επιβιβαστούν άμεσα σε πτήση για να επιστρέψουν στην Τιχουάνα, περίπου 225 χιλιόμετρα μακριά.

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«Δεν μας έδωσαν ούτε χρόνο για αποκατάσταση», δήλωσε ο Γκαλενοΐ μέσω διερμηνέα. «Μετά τον αγώνα σήμερα, μας είπαν: “Πρέπει να φύγετε αμέσως”. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε χρόνο για αποκατάσταση, αλλά μας ζητήθηκε να μπούμε σε αεροπλάνο και να επιστρέψουμε στο καμπ μας στην Τιχουάνα, και αυτό μας έχει πραγματικά αναστατώσει».

Η προετοιμασία και η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν επηρεαστεί έντονα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ιρανική ομοσπονδία είχε ζητήσει από τη FIFA να μεταφέρει τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων εκτός αμερικανικού εδάφους, αίτημα που απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα η ομάδα να αποφασίσει τελικά να συμμετάσχει κανονικά στη διοργάνωση.

«Η ομάδα μας είναι ίσως η πιο αδικημένη και καταπιεσμένη σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, Μεχντί Ταρέμι, αποκάλυψε ότι η αποστολή χρειάστηκε να περάσει περίπου πέντε ώρες σε μετακινήσεις και ελέγχους ασφαλείας κατά τη διαδρομή από την Τιχουάνα προς την περιοχή του Λος Άντζελες, ένα ταξίδι που υπό φυσιολογικές συνθήκες διαρκεί πολύ λιγότερο.

Μάλιστα το Ιράν αντιμετώπισε νέα προβλήματα και κατά την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες με προορισμό την Τιχουάνα. Ο Μεχντί Ταρέμι και ο Σαιντ Αλ-Χαουί μετά το πρώτο ματς στο Μουντιάλ, όπως ανέφερε το RMC, ταλαιπωρήθηκαν στο αεροδρόμιο λόγω αλλεπάλληλων ελέγχων με αποτέλεσμα το αεροπλάνο που μεταφέρει την Εθνική ομάδα του Ιράν να καθυστερήσει να απογειωθεί.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόι εξέφρασε την απορία και την αγανάκτησή του για την υποχρεωτική επιστροφή της ομάδας στο Μεξικό αμέσως μετά τον αγώνα.

«Ειλικρινά, δεν γνωρίζουμε γιατί μας στέλνουν πίσω», δήλωσε. «Μου φαίνεται πολύ παράξενο. Είναι σαν να σχεδιάζουν άλλοι τι θα κάνουμε. Οι αποφάσεις που αφορούν την ομάδα μας λαμβάνονται κάπου αλλού. Υποτίθεται ότι θα ερχόμασταν δύο βράδια πριν από τον αγώνα και θα μέναμε και απόψε για αποκατάσταση, επιστρέφοντας αύριο το μεσημέρι. Δεν έχουμε ιδέα γιατί άλλαξε αυτό».

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Ο Γκαλενόι πρόσθεσε ότι θεωρεί το Ιράν «ίσως την πιο αδικημένη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Ταρεμί διαμαρτυρήθηκαν επίσης για την απουσία βασικών στελεχών της αποστολής, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, μέλη του τεχνικού επιτελείου και υπεύθυνοι επικοινωνίας, οι οποίοι δεν έλαβαν βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πρέπει να φύγουμε από το Λος Άντζελες αμέσως και αυτό δεν είναι καλό για εμάς», δήλωσε ο Ταρεμί περίπου μία ώρα μετά τη λήξη του αγώνα. «Πιστεύω ότι η FIFA πρέπει να μας βοηθήσει περισσότερο. Για εμάς όλα μοιάζουν με καταστροφή».

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Ο Γκαλενόι αποκάλυψε ακόμη ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιμετώπισαν κράμπες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, παρά τις ήπιες καιρικές συνθήκες, αποδίδοντας το πρόβλημα στην ανεπαρκή προετοιμασία που προκάλεσαν τα ταξιδιωτικά, γραφειοκρατικά και διπλωματικά εμπόδια.

«Πριν από το παιχνίδι είχα πει ότι δεν είχαμε χρόνο να προσαρμοστούμε λόγω των συνεχών μετακινήσεων», ανέφερε. «Πολλοί παίκτες έπαθαν κράμπες και γι’ αυτό χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές. Δεν ήταν τεχνική επιλογή, αλλά θέμα τραυματισμών και εξάντλησης».

Το Ιράν θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων αντιμετωπίζοντας το Bέλγιο στο Ίνγκλγουντ την Κυριακή, πριν ταξιδέψει στο Σιάτλ για τον αγώνα με την Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα.

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Iran player Mohebi did a gun celebration on US soil 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/6qQ40tcbPW https://t.co/cAyGTsTxmp — 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐬🏖️ (@NikolasRMFC) June 16, 2026

O Mαχέμπι πανηγύρισε το γκολ του σαν να πυροβολεί!

Ο Ελάιτζα Τζαστ σκόραρε νωρίς σε κάθε ημίχρονο για τη Νέα Ζηλανδία, αλλά το Ιράν απάντησε και τις δύο φορές με δύο όμορφα γκολ, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλιάς του Μοχεμπί μετά από εξαιρετική σέντρα του Ραμίν Ρεζαεϊάν, ο οποίος είχε σκοράρει και ο ίδιος στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Μοχεμπί φάνηκε να κάνει μια κίνηση σαν να πυροβολεί με όπλο μετά το γκολ του, προκαλώντας επικρίσεις στο διαδίκτυο. Έκανε επίσης τη γνωστή πλέον χειρονομία «πάγος στις φλέβες μου» (ice in my veins) —που καθιέρωσε πριν από μια δεκαετία ο ρούκι των Λος Άντζελες Λέικερς, Ντ’ Άντζελο Ράσελ – πριν σχηματίσει μια καρδιά με τα χέρια του προς τους φιλάθλους που πανηγύριζαν.

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«Οι Ιρανοί που ζουν στο Λος Άντζελες δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα», δήλωσε ο Μοχεμπί. «Αυτός ο πανηγυρισμός μού ήρθε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό και έκανα έτσι (δείχνοντας το μπράτσο του) για όλους τους οπαδούς. Ήταν απλώς ένας πανηγυρισμός».

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