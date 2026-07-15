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Η πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ 2026 προκάλεσε πανδαιμόνιο στη Μαδρίτη, με χιλιάδες φιλάθλους να κατακλύζουν τους δρόμους.

Η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 και εξασφάλισε πανάξια την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

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Τα πανηγύρια

Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, χιλιάδες φίλαθλοι της «φούρια ρόχα» κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με σημαίες, καπνογόνα, συνθήματα και ασταμάτητους πανηγυρισμούς.

ESTO ES UNA LOCURA



ESTAMOS EN LA FINAL DEL MUNDIAL



🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/WfcYLmhdol July 14, 2026

Η επιτυχία της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε γέμισε αισιοδοξία τους Ισπανούς, που βλέπουν πλέον το όνειρο της κατάκτησης του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της χώρας να βρίσκεται μόλις ένα βήμα μακριά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Οι φίλοι της «ρόχα» περιμένουν με ανυπομονησία τη σπουδαία αναμέτρηση, ελπίζοντας ότι οι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη θα συνεχιστούν και μετά τον τελικό.

