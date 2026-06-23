Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η πρόκριση της Νορβηγίας στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα, με τους φιλάθλους να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν μια ιστορική επιτυχία της εθνικής ομάδας.

The Norwegian fans marched up to The Royal Palace in the middle of the night, chanting, "We’re going to wake the King up!" 😂🇳🇴 pic.twitter.com/K6usOnjSjI Advertisement Advertisement June 23, 2026

Οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν στο Όσλο, όπου εκατοντάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Σενεγάλη. Η Νορβηγία επικράτησε με 3-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Martin Giaever/Fotballfesten/via REUTERS

Παρά το προχωρημένο της ώρας και το γεγονός ότι επρόκειτο για εργάσιμη ημέρα, χιλιάδες πολίτες παρέμειναν στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιτυχία της ομάδας τους. Μια ομάδα ενθουσιασμένων οπαδών κατευθύνθηκε μάλιστα προς το Βασιλικό Παλάτι, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Θα ξυπνήσουμε τον βασιλιά», αναφερόμενοι στον 89χρονο βασιλιά Χάραλντ Ε΄.

Martin Giaever/Fotballfesten/via REUTERS

Φτάνοντας στην πλατεία του παλατιού, οι φίλαθλοι πραγματοποίησαν τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό της «Κωπηλασίας των Βίκινγκ», μια εορταστική κίνηση που έχει συνδεθεί με τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας και αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν των Νορβηγών φιλάθλων.

Το Βασιλικό Οίκο της Νορβηγίας δεν σχολίασε εάν ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια ξύπνησαν από τις εκδηλώσεις ή αν παρακολούθησαν τον αγώνα μέχρι το τέλος. Σε λιτή ανακοίνωσή του, πάντως, ανέφερε ότι «το Βασιλικό Σπίτι χαίρεται μαζί με την υπόλοιπη χώρα για τη νίκη της εθνικής ομάδας ανδρών».

Martin Giaever/Fotballfesten/via REUTERS

Η πρόκριση στα νοκ άουτ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες του νορβηγικού ποδοσφαίρου των τελευταίων ετών, με τη χώρα να ζει στιγμές πρωτόγνωρου ενθουσιασμού και εθνικής υπερηφάνειας.