Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στην «μάχη» της Ευρώπης για ακόμη μια φορά, με την ΑΕΚ να υποδέχεται (19:45) στην OPAP ARENA την Αμπερντίν για το Conference League. Στις 22:00 Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δοκιμάζονται σε Ολλανδία και Γαλλία με Φέγενορντ και Λιλ αντίστοιχα, για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Europa League.

Η ΑΕΚ αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος εντός έδρας στην Ευρώπη και φιλοδοξεί να φτάσει στη νίκη κόντρα στην Αμπερντίν. Ο «δικέφαλος» προέρχεται από την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, η πίεση είναι μεγάλη, ωστόσο οι παίκτες του Νίκολιτς δηλώνουν έτοιμοι και θα κάνουν ότι χρειαστεί για να κερδίσουν τον αγώνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Conference League.

Από την άλλη μεριά, το «θρίλερ» με την ώρα έναρξης του αγώνα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ έλαβε τέλος. Το «τριφύλλι» θα αναμετρηθεί τελικά με τους Ολλανδούς στις 22:00, σε ένα παιχνίδι που θα παρακολουθήσει από την τηλεόραση ο Ράφα Μπενίτεθ, που έφτασε Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Η αρχική ώρα έναρξης της αναμέτρησης ήταν για τις 19:45, με την UEFA να αλλάζει την ώρα διεξαγωγής στις 17:30, προτού φτάσει στην τελική της απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι στο Ρότερνταμ αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και αυτός ήταν ο λόγος των συγκεκριμένων αλλαγών.

Τέλος, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται επίσης εκτός έδρας και πιο συγκεκριμένα κόντρα στην Λιλ. Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου προέρχεται από νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και ο «δικέφαλος του Βορρά» δείχνει να βρίσκει σταδιακά τον καλό του εαυτό. Το παιχνίδι θα γίνει με κλειστή την οροφή στο «Πιερ Μορουά», λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν στην περιοχή, σε ένα αίτημα των Γάλλων που έγινε δεκτό από την UEFA.