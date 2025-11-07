Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγωνίζεται το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) κόντρα στον Γιανίκ Χάνφμαν από την Γερμανία και έχει ως στόχο να «σφραγίσει» το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του ATP 250 της Αθήνας.

Ο Σέρβος τενίστας προέρχεται από δύο νίκες κόντρα σε Ταμπίλο και Μπόρζες, είναι το φαβορί για τον αποψινό ημιτελικό και θα έχει δίχως αμφιβολία τον κόσμο στο πλευρό του.

Ο Γερμανός είναι Νο117 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ η σπουδαία αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports6 στις 17:00 το απόγευμα. Στον άλλο ημιτελικό, ο Μουσέτι θα αντιμετωπίσει τον Κόρντα.