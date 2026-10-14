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Ηττα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των «16» του Shanghai Masters. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» του Ντανίλ Μεντβέντεφ, χάνοντας με 2-0 σετ και γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στο 100άρι τουρνουά της ATP.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο 6 στον κόσμο) χρειάστηκε 86 λεπτά για να νικήσει με 6-4, 7-5 και πέρασε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει, είτε τον Αμερικανό Τόμι Πολ, είτε τον Βέλγο Ζιζού Μπεργκς.

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Ο Ρώσος ήταν σαφώς ανώτερος στο ξεκίνημα, κρατώντας πολύ άνετα το σερβίς του και φτάνοντας συνολικά σε έξι break points (σε τέσσερα διαφορετικά γκέιμ). Κατάφερε να εκμεταλλευθεί μόνο ένα από αυτά, στο 3ο γκέιμ, αλλά αυτό αποδείχθηκε αρκετό για να του δώσει το πρώτο σετ με 6-4.

Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς βελτίωσε αισθητά το δικό του σερβίς και ισορρόπησε το παιχνίδι, χωρίς όμως να απειλεί με break. Στο 10ο γκέιμ ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να ισοφαρίσει από 40-15, αλλά ο Μεντβέντεφ κέρδισε τους επόμενους δύο πόντους, ισοφάρισε 5-5 και αμέσως μετά έκανε break (χωρίς να χάσει ούτε πόντο μάλιστα) και τελείωσε το σετ και το ματς.

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μια σημαντική πορεία στα κορτ της Κίνας, μετρώντας κατά σειρά τις νίκες επί του Κόπεγιανς (Νο.232) με 2-0 σετ, του Νταρντέρι (Νο.21) με 2-0 σετ και του Αμερικανού (Νο.12 του κόσμου), Τέιλορ Φριτς με ανατροπή (2-1).

Ο Μεντβέντεφ έφτασε έτσι τις 11 νίκες στην κόντρα του με τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μετράει 5 νίκες.