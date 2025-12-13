Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε για ακόμα μια φορά μια αξιέπαινη κίνηση, δείχνοντας τη στήριξή του προς τους συμπαίκτες του στην Εθνική ομάδα ανδρών του Davis Cup.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tennisnews.gr, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ζήτησε από την ομοσπονδία να μην εισπράξει την οικονομική του αποζημίωση για τη συμμετοχή του στο Davis Cup του Σεπτεμβρίου απέναντι στη Βραζιλία. Αντ’ αυτού, τα χρήματα να διανεμηθούν στους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας.

Το αίτημα του Τσιτσιπά εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΟΑ, με αποτέλεσμα τα χρήματα που αντιστοιχούν στον ίδιο να δοθούν στους Στέφανο Σακελλαρίδη, Πέτρο Τσιτσιπά, Αριστοτέλη Θάνο και Γιάννη Ξυλά.

Η χειρονομία αυτή είναι μόνο ένα ακόμα παράδειγμα της συνεχούς στήριξης του Στέφανου προς το ελληνικό τένις. Δεν είναι η πρώτη φορά που δωρίζει την οικονομική του αποζημίωση από το Davis Cup, ενώ πριν λίγες μέρες είχε κάνει ακόμη μια αξιοσημείωτη κίνηση, αποστέλλοντας χρήματα στον Οδυσσέα Γελαδάρη, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στο Australian Open Junior τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Η στάση του Στέφανου Τσιτσιπά αποδεικνύει για ακόμα μια φορά το ήθος και την έμπρακτη στήριξή του στους Έλληνες αθλητές και στο μέλλον του ελληνικού τένις.