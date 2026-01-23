Το 2024 η υπέροχη Έμμα Στόουν κέρδισε το δεύτερο μέσα σε επτά χρόνια Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου της καριέρας της για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, την έφεραν πάλι σε πρώτο πλάνο, χάρη στις δύο υποψηφιότητες που απέσπασε με τη «Βουγονία», για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου και για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας υπό την ιδιότητα της παραγωγού.

Συνεπώς το ερώτημα είναι, πόσα ρεκόρ καταρρίπτει με τα νέα δεδομένα στα Όσκαρ η Έμμα Στόουν;

Η 37χρονη ηθοποιός είναι πλέον το δεύτερο νεότερο άτομο -και η νεότερη γυναίκα- στην ιστορία των Όσκαρ με συνολικά επτά υποψηφιότητες. Μόνο ο Γουόλτ Ντίσνεϊ ήταν νεότερος όταν κατέκτησε την έβδομη υποψηφιότητα το 1936, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Το ρεκόρ για τις γυναίκες κατείχε μέχρι τώρα η κορυφαία Μέριλ Στριπ, η οποία ήταν 38 ετών όταν προτάθηκε έβδομη φορά για Όσκαρ, το 1988.

Η Στόουν είναι επίσης η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει για δεύτερη φορά δύο υποψηφιότητες, για παραγωγή και ερμηνεία για την ίδια ταινία. Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ ήταν η πρώτη που το πέτυχε, με το «Nomadland» το 2021.Η Έμμα Στόουν είχε πάρει διπλή υποψηφιότητα για το «Poor Things» του 2023 -και το κατάφερε ξανά φέτος.

Από τις πέντε υποψηφιότητες που είχε μέχρι τις φετινές ανακοινώσεις, οι δύο κατέληξαν σε νίκες, και οι δύο στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου: Για το «La La Land» (2016) και για το «Poor Things». Μόνο τρεις γυναίκες έχουν κερδίσει Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου τρεις ή περισσότερες φορές: η Κάθριν Χέπμπορν, που κέρδισε τέσσερις φορές, καθώς και οι ΜακΝτόρμαντ και Μέριλ Στριπ, που έχουν από τρεις νίκες.

Η Έμμα Στόουν είναι υποψήφια στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου μαζί με τις Τζέσι Μπάκλεϊ (Άμνετ), Ρόουζ Μπερν («Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα»), Κέιτ Χάντσον («Song Sung Blue») -από τις πολύ μεγάλες εκπλήξεις- και Ρενάτε Ράινσβε («Συναισθηματική Αξία»).

Στην κορυφή της κούρσας των Όσκαρ 2026 βρίσκεται η ταινία του Ράιαν Κούγκλερ «Sinners» (Αμαρτωλοί) με 16 υποψηφιότητες, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ υποψηφιοτήτων στην ιστορία της Ακαδημίας.

Ακολουθεί το «One Battle After Another» (Μια μάχη μετά την άλλη) του Πολ Τόμας Άντερσον με 13 υποψηφιότητες. Η «Βουγονία» απέσπασε 4 υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερη Ταινία, Α’ Γυναικείος Ρόλος (Έμμα Στόουν), Διασκευασμένο Σενάριο (Γουίλ Τρέισι) και Μουσική (Τζέρσκιν Φέντριξ). «Frankenstein», «Marty Supreme» και «Συναισθηματική Αξία», που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών 2025, έλαβαν από 9 υποψηφιότητες.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter