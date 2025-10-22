Λίγα μόλις 24ωρα από την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο, ένα ακόμη γαλλικό μουσείο το Ντενί Ντιντερό, έπεσε στα «νύχια» διαρρηκτών.

🇫🇷 Another French museum robbed: the Denis Diderot House in Langres



On the morning of October 20, staff arriving at the Denis Diderot House museum in Langres, northwestern France, discovered a broken entrance door and a shattered glass display case containing gold and silver… pic.twitter.com/CBjAcidDjv
October 22, 2025

Στο μουσείο που βρίσκεται στη Λανγκρ, βορειοδυτικά της Γαλλίας, το προσωπικό το πρωί της 20ής Οκτωβρίου, διαπίστωσε ότι η πόρτα του κτηρίου ήταν σπασμένη και θρυμματισμένη η γυάλινη προθήκη που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα.

Ειδικότερα, έκαναν «φτερά» 1.633 ασημένια και 319 χρυσά νομίσματα που κόπηκαν μεταξύ 1790 και 1840, τα οποία ανακαλύφθηκαν κατά την αποκατάσταση του κτιρίου του μουσείου το 2011. Άλλα εκθέματα του μουσείου φέρεται να παρέμειναν ανέγγιχτα.