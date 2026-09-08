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Στόχος ληστών έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, το Μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ στη γαλλική Κυανή Ακτή.

«Σήμερα το πρωί, δύο άτομα εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ και έκλεψαν τέσσερα έργα τέχνης», δήλωσε ο δήμαρχος. «Τα δύο άτομα εντοπίστηκαν χάρη στις κάμερες της πόλης και τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας ένα από τα κλεμμένα έργα καθώς έφευγαν», πρόσθεσε. Σύμφωνα με εκτίμηση του γραφείου του, η αξία των έργων που εκλάπησαν ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ.

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Ο δήμαρχος δήλωσε ότι οι αρχές χρειάστηκαν πέντε λεπτά για να ανταποκριθούν στο περιστατικό. «Ο συναγερμός του Μουσείου χτύπησε στις 5.48 π.μ. Στις 5.53 π.μ., μόλις πέντε λεπτά αργότερα, η δημοτική μας αστυνομία βρισκόταν στο σημείο», είπε.

Το Μουσείο άνοιξε το 1960 και στεγάζεται στο τελευταίο σπίτι του ζωγράφου, εκεί όπου έζησε μέχρι τον θάνατό του το 1919. Η συλλογή περιλαμβάνει αντικείμενα και έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ, μεταξύ άλλων το καβαλέτο και το αναπηρικό αμαξίδιό του, καθώς και πορτρέτα, τοπία και γυμνά που φιλοτέχνησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Η κλοπή σημειώνεται έναν χρόνο μετά την κινηματογραφική ληστεία Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Με πληροφορίες από Guardian