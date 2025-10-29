Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ενώνει ξανά δυνάμεις με τον θρυλικό κινηματογραφικό συνθέτη Τζον Γουίλιαμς για την νέα ταινία του με θέμα τα UFO, η οποία θα κυκλοφορήσει το 2026 από την Universal Pictures.

Ο πρόεδρος της Σχολής Τζούλιαρντ, Ντέμιαν Γουέτζελ σε πρόσφατη εκδήλωση αποκάλυψε την είδηση, λέγοντας ότι ο διάσημος συνθέτης βρίσκεται στο Λος ‘Αντζελες και συνεργάζεται με τον Σπίλμπεργκ στο στούντιο.

Σημειώνεται ότι το 2023, ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι αποσύρεται, μετά τις ταινίες «The Fabelmans» και «Indiana Jones 5».

Η νέα ταινία του Σπίλμπεργκ με τον προσωρινό τίτλο «Disclosure/The Dish» σηματοδοτεί την 30ή συνεργασία του με τον 93χρονο Γουίλιαμς.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ταινία που συνεργάστηκαν οι δύο θρύλοι ήταν το «The Sugarland Express», πριν από πέντε δεκαετίες. Ο Γουίλιαμς επίσης κατέχει το μυθικό ρεκόρ των 52 υποψηφιοτήτων για Όσκαρ στη σύνθεση, 17 εκ των οποίων για ταινίες του Σπίλμπεργκ όπως τα «Jaws», «E.T.» και «Schindler’s List».

Ο Ντέιβιντ Κεπ (David Koepp), ο σεναριογράφος του «Jurassic Park», υπογράφει το σενάριο της ταινίας, τα γυρίσματα της οποίας ολοκληρώθηκαν αθόρυβα τον περασμένο Ιούνιο.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Τζος Ο’Κόνορ, Έμιλι Μπλαντ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Κόλιν Φερθ, Γουάιτ Ράσελ και Ιβ Χιούσον.