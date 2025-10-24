Επιμέλεια: Ειρήνη Ορφανίδου

Ο Τζόνι Ντεπ βρίσκεται στα τελικά στάδια των συζητήσεων για την ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol», μια νέα κινηματογραφική εκδοχή της κλασικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Τσαρλς Ντίκενς, σε παραγωγή Paramount Pictures.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο μετρ του τρόμου Τι Γουεστ («Pearl», «Maxxxine») -με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό-, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Ναθάνιελ Χάλπερν («Tales From the Loop», «Legion»). Συμπρωταγωνίστρια του Ντεπ θα είναι η Άντρεα Ράιζμπορο.

Εφόσον κλείσει η συμφωνία, το στούντιο σχεδιάζει να κυκλοφορήσει την ταινία στις 13 Νοεμβρίου 2026. Ο Ντεπ θα υποδυθεί τον διάσημο λογοτεχνικό ήρωα Εμπενίζερ Σκρουτζ, τον μισάνθρωπο και φιλάργυρο ηλικιωμένο άνδρα στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, ο οποίος παραμονή Χριστουγέννων δέχεται την επίσκεψη των πνευμάτων του Παρελθόντος, του Παρόντος και του Μέλλοντος και κάνει την απόλυτη μεταστροφή.

Ο Σκρουτζ έχει ζωντανέψει στην οθόνη αμέτρητες φορές: από την κλασική μεταφορά του 1951 με τον Άλαστερ Σιμ, μέχρι το σατιρικό «Scrooged» του 1988 με τον Μπιλ Μάρεϊ, το «A Muppet Christmas Carol» του 1992 με τον Μάικλ Κέιν και την ψηφιακή εκδοχή του 2009 με τον Τζιμ Κάρεϊ.

Σημειώνεται ότι ο σκηνοθέτης του «Nosferatu», Ρόμπερτ Έγκερς, ετοιμάζει τη δική του εκδοχή της ιστορίας για τη Warner Bros., με τον Γουίλεμ Νταφόε στον ρόλο του Σκρουτζ.

Η νέα ταινία θα σηματοδοτήσει την πρώτη συμμετοχή του Τζόνι Ντεπ σε παραγωγή μεγάλου στούντιο από το 2018, όταν εμφανίστηκε στο «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald». Ο ηθοποιός απομακρύνθηκε από το franchise μετά την ήττα του στη δικαστική διαμάχη με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, που τον είχε χαρακτηρίσει «κακοποιητή συζύγου» ύστερα από τις κατηγορίες της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ. (Σε μεταγενέστερη δίκη στις ΗΠΑ το 2022, το δικαστήριο έκρινε ότι και οι δύο είχαν δυσφημήσει ο ένας τον άλλον).

Έκτοτε, ο Ντεπ έχει στραφεί σε ανεξάρτητες παραγωγές, όπως οι ταινίες «Minamata» και «Jeanne du Barry», ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του action thriller «Day Drinker» για τη Lionsgate, όπου συμπρωταγωνιστεί με την Πενέλοπε Κρουζ, που αναμένεται επίσης να κάνει πρεμιέρα το 2026.

Με πληροφορίες από Variety