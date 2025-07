Σε συνέντευξη που έδωσε στους Radio Times, o Πιρς Μπρόσναν υπερασπίζεται την ιρλανδική προφορά που υιοθέτησε για τη νέα σειρά «MobLand» της Paramount+, μετά τις κακές κριτικές που δέχθηκε τόσο από το κοινό, όσο και από βρετανικά κυρίως μέσα ενημέρωσης.

Ο 72χρονος ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με την Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι στη νέα σειρά του Γκάι Ρίτσι, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Οι Χάριγκαν, μία οικογένεια με παράνομες δραστηριότητες από την Ιρλανδία, προσπαθεί να κρατήσει τα ηνία του υποκόσμου του Λονδίνου. Ο Κόνραντ Χάριγκαν, ο αρχηγός της οικογένειας μάχεται για την εξουσία στον χαοτικό κόσμο του εγκλήματος. Η δυναμική Μέιβ, σύζυγος του Κόνραντ, είναι ηγετικό μέλος της συμμορίας και ο Χάρι Ντα Σόουζα, είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει τις «βρώμικες» δουλειές της οικογένειας και εξαφανίζει όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Ωστόσο, τόσο ο Μπρόσναν όσο και η Μίρεν έχουν γίνει αντικείμενο αυστηρής κριτικής για την ιρλανδική τους προφορά. Παρ′ όλα αυτά, φαίνεται πως ο πρώην πράκτορας 007 βρίσκεται περισσότερο στο επίκεντρο, καθώς ο ίδιος κατάγεται από τη Ντρογκέδα, το οποίο βρίσκεται στην κομητεία Λάουθ της Ιρλανδίας.

Απαντώντας στα επικριτικά σχόλια, ο Μπρόσναν υποστηρίζει ότι ο ρόλος του ως Κόνραντ Χάριγκαν – ο χαρακτήρας από το Κέρι στη νοτιοδυτική ακτή της Ιρλανδίας- απαιτούσε μια αυθεντική ιρλανδική χροιά, πολύ πιο έντονη από τη δική του.

«Η δική μου προφορά είναι πολύ πιο ήπια, ενώ αυτή του Κόνραντ απέχει αρκετά από αυτό που έχω μάθει εγώ», δηλώνει στους Radio Times, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ρόλου, έκανε μαθήματα με καθηγητή φωνητικής.

«Ουσιαστικά, αντέγραψα την προφορά ενός κατοίκου από το Κέρι και προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό», συνέχισε.

Ο Μπρόσμαν είχε σε ανύποπτο χρόνο αποκαλύψει στο Today FM, ότι είχε εκφράσει τις έντονες ανησυχίες του στον Ρίτσι για το ζήτημα της προφοράς. Ο ίδιος τον είχε διαβεβαιώσει λέγοντας, «δεν θα έπρεπε να ανησυχείς για αυτό».

Μία κριτική στον Independent (που έδωσε μόνο δύο αστέρια στη σειρά) γράφει για τον ηθοποιό: «Ο Μπρόσναν ακούγεται σαν ξωτικό που έχει ανταλλάξει τα χρυσά του νομίσματα με ένα δοχείο κεταμίνης».

Από την άλλη, η ίδια κριτική επισημαίνει για την Μίρεν, «η ιρλανδική προφορά της Μίρεν, μας ταξιδεύει στις λίμνες του Κιλάρνεϊ και στο βράχο του Κάσελ. Ένιωσα σαν να έκανα ένα οδοιπορικό στην Ιρλανδία, χωρίς να αφήσω ποτέ τον καναπέ μου».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες μοιράστηκαν επίσης τις εντυπώσεις τους από τη σειρά. Χρήστης γράφει στο X, «ο Πιρς Μπρόσναν πρέπει να είναι ο μόνος άνθρωπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιρλανδία από Ιρλανδούς γονείς και δεν μπορεί να έχει μία καλή ιρλανδική προφορά».

That Pierce Brosnan Irish accent in Mobland is so bad..they've had to get a stuntman in to do the dialogue bits…🤣

Dunno what accent that is but it aint bloody Irish..