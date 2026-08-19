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Η διοργάνωση περιλαμβάνει δέκα συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις και συζητήσεις σε εμβληματικά τοπόσημα, με τη συμμετοχή πληθώρας διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα κλασικών συνθετών, αφιερώματα σε θεματικές βραδιές και εμφανίσεις της Ορχήστρας Δωματίου των Βρυξελλών.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης Bruno Monsaingeon θα παρουσιάσει το νέο του ντοκιμαντέρ, ενώ θα πραγματοποιηθούν δημόσια σεμινάρια για νέους μουσικούς.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με ρεσιτάλ ελληνικού τραγουδιού από τη σοπράνο Κατερίνα Μίνα και τον πιανίστα Roberto Prosseda.

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Ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς μουσικής δωματίου της Μεσογείου, το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου της Πάτμου, επιστρέφει για 5η χρονιά στο νησί της Αποκάλυψης, από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026.

Η φετινή διοργάνωση, την οποία ίδρυσαν το 2022 οι Massimo Fino και Roberto Prosseda (Associazione Patmos Chamber Music Festival), περιλαμβάνει ένα πυκνό πρόγραμμα επτά ημερών με δέκα συναυλίες, προβολές, εκπαιδευτικές δράσεις και συζητήσεις. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε εμβληματικά τοπόσημα του νησιού, όπως η Εκκλησία της Παναγίας Διασωσούσας, το Παλιό Σχολείο της Χώρας, το Πολιτιστικό Κέντρο «Πατμίον» και η αυλή του Δημοτικού Σχολείου στη Σκάλα.

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Στο φεστιβάλ συμμετέχουν διεθνούς βεληνεκούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Steven Isserlis, Michael Guttman, Maxim Rysanov, Marc Bouchkov, Alessandro Carbonare, Thibaut Garcia, Irène Duval, Jing Zhao, Alessandra Ammara, Roberto Prosseda, Viktoria Postnikova, Bruno Monsaingeon και Paolo Fazioli.

Η αφίσα του Φεστιβάλ

Το πρόγραμμα των συναυλιών

24 Αυγούστου (Έναρξη): Το πρόγραμμα ανοίγει με το Κουιντέτο «Η Πέστροφα» του Schubert, το Κουιντέτο Εγχόρδων του Boccherini και την Ουβερτούρα πάνω σε «Εβραϊκά Θέματα» του Prokofiev.

25 Αυγούστου: Σπάνια εκτέλεση των «Παραλλαγών Goldberg» του Bach σε διασκευή για δύο κιθάρες από τους Thibaut Garcia και Antoine Morinière.

Θεματικές Βραδιές: Η συναυλία «From the East» (αφιερωμένη στους Glinka, Vasks, Babajanian), ειδική βραδιά αφιερωμένη στην Pauline Viardot σε συνεργασία με το Palazzetto Bru Zane –όπου θα παρουσιαστεί το αποκατεστημένο ιστορικό πιάνο Érard του 1902– καθώς και αφιέρωμα στην πνευματική μουσική του Sir John Tavener.

29-30 Αυγούστου (Φινάλε): Εμφάνιση της Ορχήστρας Δωματίου των Βρυξελλών υπό τον Michael Guttman σε δύο μεγάλες ορχηστρικές συναυλίες (έργα Haydn, Mendelssohn, Bizet, Saint-Saëns, Williams κ.ά.). Η αυλαία πέφτει στις 30 Αυγούστου με ρεσιτάλ ελληνικού τραγουδιού από τη σοπράνο Κατερίνα Μίνα και τον πιανίστα Roberto Prosseda, παράλληλα με την τελική συναυλία της ορχήστρας.

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Παράλληλες δράσεις και εκπαίδευση

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, ο σκηνοθέτης Bruno Monsaingeon θα παρουσιάσει το νέο του ντοκιμαντέρ για τον κιθαρίστα Thibaut Garcia και θα συζητήσει με την πιανίστα Viktoria Postnikova. Παράλληλα, στη δράση «The Making of Excellence», ο κατασκευαστής Paolo Fazioli και ο Roberto Prosseda θα αναλύσουν την τεχνογνωσία των πιάνων Fazioli.

Στον εκπαιδευτικό πυλώνα περιλαμβάνονται δημόσια σεμινάρια για νέους μουσικούς, καθώς και ξεχωριστή συναυλία νέων πιανιστών σε συνεργασία με το «Πάτμος των Χρωμάτων» και το Πρόγραμμα Νέων Καλλιτεχνών.

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ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ