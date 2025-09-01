Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συμμετέχει στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίων, από τις 6 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Σας περιμένουμε, στο Περίπτερο 118, για να ανακαλύψετε περισσότερους από 150 τίτλους των Εκδόσεων ΠΙΟΠ. Μεταξύ άλλων, θα βρείτε μελέτες για την οικονομική και κοινωνική ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη μουσειολογία, την πολιτιστική διαχείριση και το περιβάλλον· μεταφράσεις έργων-σταθμών στα πεδία της βιομηχανικής αρχαιολογίας και της προβιομηχανικής παραγωγής, της ιστορίας των τεχνικών και της τεχνολογίας και μια πλούσια συλλογή τίτλων με σημείο αναφοράς τα θεματικά Μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος. Επιπλέον, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον παραμυθένιο κόσμο των παιδικών εκδόσεων του Ιδρύματος, με ιστορίες εμπνευσμένες από τα Μουσεία μας!

Εκδηλώσεις και παρουσιάσεις

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ που φέτος έχει κεντρικό αφιέρωμα «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο», παρουσιάζουμε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, 18:30-19:30, στη σκηνή «Αντιγόνη Μεταξά- Κροντηρά», τη θεατρική μεταφορά του παιδικού μας βιβλίου Η ασημένια ζώνη

της Χάρις Μέγα, σε εικονογράφηση της Μάριας Μπαχά. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί από τη Θεατρική Ομάδα Ομίλου Πειραιώς, σε σκηνοθετική επιμέλεια Ζωής Ξανθοπούλου. Το κείμενο και τη μουσική της παράστασης έχει γράψει η Χάρις Μέγα, ενώ τα κοστούμια επιμελήθηκε η Μάρια Μπαχά.

Επιπλέον, στο Περίπτερο του Ιδρύματος θα βρίσκονται αγαπημένοι συγγραφείς και εικονογράφοι των εκδόσεών μας για να συναντήσουν το κοινό και να υπογράψουν τα βιβλία τους.



Αναλυτικότερα:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 18:30-19:30

Δημήτρης Φιλιππίδης, Ανώνυμη αρχιτεκτονική: Μια άρρητη παρουσία και Εφήμερη και αιώνια Αθήνα

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 19:30-20:30 Tόνια Καφετζάκη, συγγραφέας, και Παναγιώτης Πανταζής, εικονογράφος, Γρίφοι για την Αθήνα

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, 19:30-20:30 Μάρια Μπαχά, εικονογράφος, Η ασημένια ζώνη

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 11:30-12:30 Τζίνα Χατζηνικολάου, Κυκλαδένια

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου | Πεδίον Άρεως

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Πέμπτη, 18:00-22:30

Παρασκευή & Σάββατο, 18:00-23:00

Κυριακή 10:30-15:00 & 18:00-22:30

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εκδόσεων, στο 210 3256924, 210 3256930, 210 3256943 (12:00-17:00).

