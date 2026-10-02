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Σε αυτοκτονία αποδείδεται τελικά ο θάνατος της Φιόνα, της 13χρονης κόρης του ηθοποιού Τσαντ Λόου όπως επιβεβαίωσε η έκθεση του ιατροδικαστή σύμφωνα με το Page Six.

Η οικογένεια του Τσαντ Λόου είχε ανακοινώσει τον θάνατο της κόρης της 13χρονης στις 30 Σεπτεμβρίου: «Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα. Ήταν ένα στοργικό κορίτσι, έξυπνο, δημιουργικό και λάτρευε τον χορό…Την αγαπούσαν πολύ οι αδελφές της και ήταν βαθιά αγαπητή στους γονείς της…Στην πραγματικότητα, ήταν το φως της ζωής μας. Ο θάνατός της είναι συντριπτικός για ολόκληρη την οικογένειά μας και αυτή τη στιγμή ζητάμε προσευχές και ιδιωτικότητα».

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Στο τέλος της ανακοίνωσης, παρέθεσαν και τη γραμμή 988, η οποία παρέχει υποστήριξη για την πρόληψη των αυτοκτονιών.

Η Φιόνα ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας. Το μεσαίο της όνομα, Χέπλερ, ήταν το πατρώνυμο της μητέρας του ηθοποιού, το οποίο φέρει και ο αδελφός του Ρομπ Λόου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και έχουν αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά, τη 17χρονη Μέιμπελ και τη 10χρονη Νίξι.

Την είδηση του θανάτου της πληροφορήθηκαν και οι γονείς των μαθητών του σχολείου στο οποίο φοιτούσε η Φιόνα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Σε αυτό, ο διευθυντής ενημέρωσε για τη διάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μαθητές και μέλη του προσωπικού που ενδεχομένως χρειάζονταν συναισθηματική στήριξη.