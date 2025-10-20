Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απέρριψε τη Δευτέρα τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει με υπερηφάνεια ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, συνεχίστε να ονειρεύεστε!» ανέφερε ο Χαμενεΐ στο X.

رئیس‌جمهور آمریکا افتخار میکند که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم.

خیلی خوب، به همین خیال باش! — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 20, 2025

«Το Ιράν δεν επηρεάζεται από απειλές και πιέσεις»



O Χαμενεΐ πρόσθεσε ότι «λέει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι διαπραγματευτής και θέλει μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά μια συμφωνία που επιβάλλεται με απειλές και εκβιασμούς δεν είναι συμφωνία, είναι υπαγορευμένη από τη βία, και ο ιρανικός λαός δεν θα υποκύψει σε υπαγορεύσεις».

Σχολίασε ότι «το Ιράν δεν είναι όπως άλλες χώρες που μπορούν να επηρεαστούν από απειλές και πιέσεις».

Ο Χαμενεΐ είπε ότι οι Ισραηλινοί «δεν περίμεναν ότι ένας ιρανικός πύραυλος θα μπορούσε να μετατρέψει τα ευαίσθητα ερευνητικά τους κέντρα σε στάχτη, αλλά αυτό συνέβη».

Σημειώνεται ότι οι δυτικές δυνάμεις κατηγορούν το Ιράν ότι προσπαθεί κρυφά να αναπτύξει πυρηνική βόμβα μέσω εμπλουτισμού ουρανίου και θέλουν να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα. Η Τεχεράνη από την άλλη αρνείται ότι επιδιώκει να μετατρέψει τον εμπλουτισμό σε όπλο, λέγοντας ότι το πρόγραμμα έχει αποκλειστικά πολιτικούς ενεργειακούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμμετείχαν σε πέντε γύρους έμμεσων πυρηνικών διαπραγματεύσεων, που έληξαν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να βομβαρδίζουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.