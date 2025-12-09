Νέα επίθεση κατά της Ευρώπης και των ηγετών της εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την ήπειρο «παρακμάζουσα» και τους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» και «πολιτικά ορθούς», σε συνέντευξή του στο Politico που δημοσιεύθηκε σήμερα (9/12).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σκληρή ρητορική του για τη μετανάστευση, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «επιτρέπουν σε ανθρώπους να εισέρχονται ανεξέλεγκτα και χωρίς έλεγχο», γεγονός που, όπως είπε, αποδυναμώνει την ήπειρο και απειλεί την ταυτότητά της.

Βίκτορ Όρμπαν και Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ επαίνεσε την Ουγγαρία και την Πολωνία για τις μεταναστευτικές τους πολιτικές, επισημαίνοντας ότι «ο Όρμπαν έχει κάνει το μεταναστευτικό σωστά επειδή δεν επιτρέπει σε κανέναν να μπει στη χώρα». Αντιθέτως, υποστήριξε ότι «τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη παρακμάζουν» και προειδοποίησε ότι η Ευρώπη «θα γίνει πολύ πιο αδύναμη» καθώς, όπως είπε, «οι άνθρωποι που έρχονται έχουν εντελώς διαφορετική ιδεολογία».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τραμπ επανέλαβε ότι επιθυμεί μια «ισχυρή Ευρώπη», αλλά ισχυρίστηκε ότι η ήπειρος έχει υποστεί «τρομερή ζημιά» από τη μαζική μετανάστευση. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Σουηδία και τη Γερμανία, υποστηρίζοντας πως μετατράπηκαν από «χώρες χωρίς έγκλημα» σε χώρες με «πολύ έγκλημα».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει μια αδύναμη Ευρώπη» και με τις σημερινές συνθήκες μπορεί να «την αποκτήσει» ενώ η ΕΕ δεν θα συμβάλει ουσιαστικά στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, καθώς «μιλούν αλλά δεν παράγουν, και ο πόλεμος συνεχίζεται».

Ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν

Οι δηλώσεις του Τραμπ πυροδότησαν αντιδράσεις στο Βερολίνο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχολίασε ότι τμήματα της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είναι «απαράδεκτα από ευρωπαϊκή σκοπιά», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος οι Αμερικανοί να θέλουν να σώσουν τη δημοκρατία στην Ευρώπη».

Ο Μερτς τόνισε ότι η κατάσταση επιβεβαιώνει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει «πολύ πιο ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ» στον τομέα της ασφάλειας.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επίσκεψης του Τραμπ στη Γερμανία το 2026, αναφέροντας ότι η σχετική πρόσκληση έχει γίνει δεκτή «με μεγάλο ενθουσιασμό», αν και η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί.

