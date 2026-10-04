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Η απόφαση του Κάρολ να κατονομάσει τον δράστη προέκυψε μετά τη συμπερίληψη του ονόματος του Άνταμς σε δημόσια δικαστικά έγγραφα σχετικά με την υπόθεση.

Ο Κέβιν Άνταμς κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο το 2023 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση είκοσι μηνών για τη σεξουαλική επίθεση.

Ο Άντι Κάρολ δήλωσε πως η δημοσιοποίηση του περιστατικού αποτελεί για τον ίδιο ένα κλείσιμο αυτού του τραυματικού κεφαλαίου στη ζωή του.

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Ο πρώην διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής Άντι Κάρολ αποκάλυψε δημόσια την ταυτότητα του άνδρα που του επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα στο ίδιο του το σπίτι, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τον Κέβιν Άνταμς, χορογράφο και καθηγητή χορού που έγινε γνωστός στο βρετανικό κοινό μέσα από την εκπομπή του BBC Fame Academy.

Ο Κάρολ είχε ήδη μιλήσει αναλυτικά για την επίθεση στην αυτοβιογραφία του Owning It, είχε όμως επιλέξει να μην κατονομάσει τον δράστη. Αποφάσισε τώρα να το κάνει, καθώς το όνομα του Άνταμς περιλαμβάνεται πλέον σε δημόσια διαθέσιμα δικαστικά έγγραφα.

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«Τώρα που ο Κέβιν Άνταμς έχει κατονομαστεί σε δικαστικά έγγραφα ως ο άνθρωπος που με κακοποίησε, μπορώ να το επιβεβαιώσω», δήλωσε ο Κάρολ.



«Ελπίζω τώρα να μπορέσω επιτέλους να αφήσω πίσω μου αυτό το κεφάλαιο. Ζητώ μόνο από τον κόσμο να μη δημοσιεύει συνεχώς φωτογραφίες του ανθρώπου που με κακοποίησε δίπλα σε δικές μου. Δεν θέλω να βλέπω συνέχεια το πρόσωπό του ή να μου τον θυμίζουν κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε αυτή την ιστορία. Είμαι έτοιμος να προχωρήσω. Αυτό είχε καταστροφικό αντίκτυπο στη ζωή μου και στους ανθρώπους που αγαπώ», πρόσθεσε.

#AndyCarroll has revealed that former BBC Fame Academy coach Kevin Adams was the man who sexually assaulted him while he slept at home in 2019. Adams was convicted of the assault in 2023 and sentenced to 20 months in prison. Carroll, who previously chose not to name him publicly, says he now hopes he can finally “put this chapter behind” him.— TheShadeBorough (@theshadeborough) October 3, 2026

Η σχέση με τον Άνταμς πριν από την επίθεση

Η επίθεση σημειώθηκε το 2019, την περίοδο κατά την οποία ο Κάρολ αγωνιζόταν για δεύτερη φορά στη Νιούκαστλ.

Στην αυτοβιογραφία του ο πρώην επιθετικός αναφέρει ότι γνώριζε ήδη τον Άνταμς και είχε αρχίσει να αισθάνεται άβολα με τη συμπεριφορά του απέναντί του.

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Όπως γράφει, ο άνδρας τού ζητούσε συχνά να βγουν μαζί, προσκαλούσε τόσο τον ίδιο όσο και την τότε σύντροφό του και του αγόραζε ακόμη και ρούχα.

Ο Κάρολ αναφέρει ότι είχε αρχίσει να υποψιάζεται πως το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου ανθρώπου απέναντί του δεν ήταν απλώς φιλικό.

«Δεν μπορούσα να απαλλαγώ από την αίσθηση ότι του άρεσα με τρόπο που ξεπερνούσε το πλατωνικό», γράφει.

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Παράλληλα, αναφέρει ότι κάθε φορά που τον συναντούσε σε πάρτι τον έβλεπε συχνά να συνοδεύεται από νεαρούς άνδρες, γεγονός που, όπως λέει, ενίσχυε την αμηχανία που αισθανόταν απέναντί του.

«Ξύπνησα και τον βρήκα κάτω από τα σκεπάσματα»

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ περιγράφει στη συνέχεια τη βραδιά που, όπως υποστηρίζει, κατέληξε στη σεξουαλική επίθεση.

«Έπαιζα κάπου στον νότο και, καθώς επέστρεφα στο σπίτι, αυτός ο τύπος μού έστειλε μήνυμα για να ρωτήσει τι κάνω.

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Όταν μου έστειλε ξανά μήνυμα για να ρωτήσει αν μπορεί να έρθει να δούμε μαζί τον αγώνα πυγμαχίας, η σύντροφός μου μού είπε να σταματήσω να τον αποφεύγω.

Πήγε στην κουζίνα, φτιάχνοντας ποτά. Άρχισα να νιώθω ζάλη και σκέφτηκα μήπως μου έριξε κάτι. “Εντάξει, ώρα για ύπνο”, του λέω, “θα σου καλέσω ταξί”.

“Ω, όχι”, λέει, “θα μείνω στο δωμάτιο φιλοξενίας”».

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Ο πρώην διεθνής επιθετικός υποστηρίζει ότι αργότερα ξύπνησε και διαπίστωσε πως ο Άνταμς βρισκόταν κάτω από τα σκεπάσματα και επιχειρούσε να του επιτεθεί σεξουαλικά.

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Ο Κάρολ, ο οποίος αναφέρει ότι κοιμάται γυμνός, περιγράφει τη στιγμή κατά την οποία αντιλήφθηκε τι συνέβαινε ως σοκαριστική.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, αντέδρασε αμέσως χτυπώντας τον Άνταμς και στη συνέχεια τον έβγαλε από το σπίτι.

«Τον χτυπάω όσο πιο δυνατά μπορώ και πέφτει στο πάτωμα», αναφέρει.

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«Τον αρπάζω από τα πόδια και τον σέρνω έξω στον δρόμο. Γυρίζω μέσα, κλειδώνω την πόρτα και καλώ την αστυνομία και τη νταντά. Και τότε ξαφνικά μου περνάει από το μυαλό: τι θα γινόταν αν τον σκότωνα;»

Ο Κάρολ αναφέρει ότι ο Άνταμς ανέκτησε τις αισθήσεις του την ώρα που έφτασε η αστυνομία και τότε τον κατηγόρησε ότι τον είχε χτυπήσει χωρίς λόγο.

«Η αστυνομία τον συλλαμβάνει και πρέπει να πάω κι εγώ στο τμήμα», γράφει.

Η υπόθεση έφτασε τελικά στο Chelmsford Crown Court.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ο Κέβιν Άνταμς κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση και τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών.

Παράλληλα, εντάχθηκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών για δέκα χρόνια, ενώ του απαγορεύτηκε να μεταβαίνει στο χωριό όπου κατοικούσε ο Κάρολ.

Κατά τη διάρκεια της υπόθεσης ο Άνταμς επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα, ισχυριζόμενος ότι είχε δεχθεί επίθεση χωρίς λόγο. Η εκδοχή του, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο.

Η δικαστής Μέρι Λόραμ ήταν ιδιαίτερα αυστηρή κατά την επιβολή της ποινής.

«Δημιουργήσατε μια κυριολεκτικά απίστευτη ιστορία στην οποία παρουσιάσατε τον εαυτό σας ως θύμα», του είπε.

Όπως σημείωσε, στην αφήγησή του ο Άνταμς εμφανιζόταν ως ένας απρόθυμος φίλος που απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει.

«Το τέλος αυτής της απίστευτης ιστορίας σας ήταν ότι εσείς υπήρξατε θύμα των πλέον σοβαρών σεξουαλικών επιθέσεων. Όσο απίστευτη κι αν είναι η εκδοχή σας, μου φαίνεται ότι έχετε αρχίσει πραγματικά να πιστεύετε τα ίδια σας τα ψέματα», ανέφερε η δικαστής.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν διέκρινε «ρεαλιστική προοπτική αποκατάστασης» στην περίπτωσή του.

«Ήταν ταπεινωτικό και φρικτό να καταθέσω»

Ο Κάρολ έχει αναφερθεί και στη δυσκολία της δικαστικής διαδικασίας, περιγράφοντας ως ιδιαίτερα επώδυνη την εμπειρία του να καλείται να μιλήσει δημόσια για όσα είχε υποστεί.

Στο βιβλίο του χαρακτηρίζει την κατάθεσή του στο δικαστήριο «ταπεινωτική και φρικτή».

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν τι είχε συμβεί.

Ακόμη και όταν άρχισε να γράφει την αυτοβιογραφία του, ο ίδιος δίσταζε μέχρι την τελευταία στιγμή για το εάν θα συμπεριλάμβανε την επίθεση.

Συζήτησε εκτενώς το ζήτημα με τη σημερινή σύντροφό του, Λου Τίσντεϊλ, ενώ, όπως λέει, απέφευγε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να δώσει οριστική απάντηση στον εκδότη του ώστε εκείνος πιθανότατα πίστευε ότι ο Κάρολ είχε μετανιώσει για την έκδοση του βιβλίου.

Τελικά αποφάσισε να μιλήσει. «Κακοποιήθηκα σεξουαλικά. Το είπα. Είναι τρομακτικό ακόμη και να το σκέφτομαι και μόνο λίγοι άνθρωποι το γνώριζαν πριν από τώρα», γράφει.

Όπως εξηγεί, ένας από τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να δημοσιοποιήσει την εμπειρία του ήταν η πιθανότητα η δική του μαρτυρία να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που έχουν βιώσει κάτι ανάλογο.

«Αν το γεγονός ότι μιλάω γι’ αυτό βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο, τότε άξιζε τον κόπο», αναφέρει.

«Επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής μου»

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ και της Νιούκαστλ αναφέρει ότι η επίθεση άφησε βαθύ αποτύπωμα τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

«Αυτό που μου συνέβη επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής μου. Το σκεφτόμουν κάθε μέρα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ σε οτιδήποτε άλλο, ακόμη και στο ποδόσφαιρο», γράφει.

«Το τραύμα από αυτό που μου συνέβη δεν έχει εξαφανιστεί», προσθέτει.

Ο Κάρολ, ο οποίος κατέγραψε εννέα συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας, αγωνίζεται σήμερα στην Dagenham & Redbridge.