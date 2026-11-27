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Σε γιορτινή διάθεση εμφανίζεται Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία παρουσίασε τη νέα χριστουγεννιάτικη συλλογή της εταιρείας εσωρούχων Syrn, μέσα από φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram.

Η ηθοποιός φωτογραφίζεται σε ένα σκηνικό που θυμίζει χειμωνιάτικο τοπίο, ξαπλωμένη πάνω σε κόκκινο σατέν ύφασμα με λευκή γούνινη λεπτομέρεια και φορώντας δημιουργία από τη σειρά «Seductress Holiday». Σε άλλες φωτογραφίες της ανάρτησης ποζάρει με εσώρουχα σε λευκές, κόκκινες και μαύρες αποχρώσεις.

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«Άτακτη ή φρόνιμη… Κυκλοφόρησαν νωρίτερα οι δύο τελευταίες εορταστικές συλλογές της Syrn, μόνο γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο. Επίσης, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να μοιραστώ λίγο περισσότερο υλικό από τη χριστουγεννιάτικη φωτογράφισή μας, γιατί ξέρετε πόσο αγαπώ τις γιορτές», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η φωτογράφιση εντάσσεται στη χριστουγεννιάτικη καμπάνια της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει και εικόνες με αναφορές στις ταινίες «Μόνος στο σπίτι». Τον σχεδιασμό της σειράς «Seductress» έχει επιμεληθεί η ίδια η Σουίνι, με τη συλλογή να περιλαμβάνει σουτιέν με βαθύ ντεκολτέ, κορσέδες, ζαρτιέρες και σετ εσωρούχων.