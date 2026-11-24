Μπο Ντέρεκ: Το απαγορευμένο ειδύλλιο με τον 46χρονο παντρεμένο σκηνοθέτη που ξεκίνησε στην Ελλάδα - Wikimedia Commons

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Η αποκάλυψη του ειδυλλίου, το οποίο δημιουργήθηκε ενώ ο σκηνοθέτης ήταν παντρεμένος με τη Λίντα Έβανς, οδήγησε στη διάλυση του γάμου τους.

Προκειμένου να αποφύγει την αμερικανική νομοθεσία περί ανηλίκων, ο σκηνοθέτης μετέφερε την ηθοποιό στη Δυτική Γερμανία πριν παντρευτούν αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τις αντιδράσεις, το ζευγάρι παρέμεινε μαζί για είκοσι πέντε χρόνια μέχρι τον θάνατο του σκηνοθέτη, με την ηθοποιό να δηλώνει σήμερα πως η δική τους κοινή πορεία εξελίχθηκε διαφορετικά.

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Η Μπο Ντέρεκ μίλησε για την πολυσυζητημένη σχέση της με τον σκηνοθέτη Τζον Ντέρεκ, η οποία ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν ακόμη ανήλικη και εκείνος 46 ετών και παντρεμένος. Το ειδύλλιο που γεννήθηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας στην Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αφήνοντας πίσω του έναν διαλυμένο γάμο και μια ιστορία που εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Σε αφιέρωμά του, το Hollywood Reporter ανατρέχει στην αρχή της σχέσης, παρουσιάζοντας όσα θυμούνται σήμερα τόσο η Μπο Ντέρεκ όσο και η τότε σύζυγος του σκηνοθέτη, η ηθοποιός Λίντα Έβανς, γνωστή αργότερα από τη σειρά «Δυναστεία».

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Η γνωριμία στα γυρίσματα ταινίας στην Ελλάδα

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Τζον Ντέρεκ ετοίμαζε την ταινία «Fantasies», την οποία είχε γράψει και σκηνοθετούσε. Η νεαρή Μέρι Κάθλιν Κόλινς, όπως ήταν τότε το πραγματικό όνομα της Μπο, πέρασε από οντισιόν και πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ίδια περιγράφει τον σκηνοθέτη ως τον πιο όμορφο άντρα που είχε δει ποτέ. Εκείνη την περίοδο, ο Ντέρεκ ήταν παντρεμένος με τη Λίντα Έβανς, η οποία μάλιστα βοηθούσε τη νεαρή ηθοποιό με μαθήματα υποκριτικής στο σπίτι τους.

Μπο Ντέρεκ: Το απαγορευμένο ειδύλλιο με τον 46χρονο παντρεμένο σκηνοθέτη που ξεκίνησε στην Ελλάδα – Wikimedia Commons Μπο Ντέρεκ: Το απαγορευμένο ειδύλλιο με τον 46χρονο παντρεμένο σκηνοθέτη που ξεκίνησε στην Ελλάδα – Wikimedia Commons Μπο Ντέρεκ: Το απαγορευμένο ειδύλλιο με τον 46χρονο παντρεμένο σκηνοθέτη που ξεκίνησε στην Ελλάδα – Wikimedia Commons

Η αποκάλυψη που διέλυσε τον γάμο

Η Έβανς δεν είχε αντιληφθεί ότι ο σύζυγός της είχε αναπτύξει ερωτικά αισθήματα για τη νεαρή πρωταγωνίστρια. Όταν έφτασε στην Ελλάδα, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των γυρισμάτων, έμαθε ότι ο Τζον είχε ερωτευτεί τη Μπο.

Η ίδια περιγράφει την εμπειρία ως συντριπτική, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί πως η νεαρή ηθοποιός ευθύνεται για τον χωρισμό τους. Όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν ήταν εκείνη που διεκδίκησε τον σύζυγό της, αλλά εκείνος που την κυνήγησε.

Από την Ελλάδα στη Γερμανία και ο γάμος στο Λας Βέγκας

Μετά την αποκάλυψη της σχέσης, ο Τζον Ντέρεκ πήρε τη Μπο από την Ελλάδα και την οδήγησε στη Δυτική Γερμανία, καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, ανησυχούσε για την αμερικανική νομοθεσία σχετικά με τις σχέσεις με ανηλίκους.

Λίγα χρόνια αργότερα, όταν η Μπο ήταν 19 ετών και ο σκηνοθέτης 49, παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας. Η ηθοποιός συνέχισε την καριέρα της και έγινε γνωστή μέσα από την ταινία «Orca», ενώ στους τίτλους εμφανίστηκε πλέον ως Μπο Ντέρεκ.

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Τι λέει σήμερα για τη σχέση και τον σύζυγό της

Η Μπο Ντέρεκ παραδέχεται ότι, αν η κόρη της είχε μια αντίστοιχη σχέση με έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα, θα προσπαθούσε να την απομακρύνει από εκείνον. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η δική της ζωή με τον Τζον Ντέρεκ εξελίχθηκε διαφορετικά, καθώς παρέμειναν μαζί για 25 χρόνια, μέχρι τον θάνατό του.

Σήμερα είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Τζον Κορμπέτ, γνωστό από το «Sex and the City» και το «Γάμος αλά Ελληνικά».

(Με πληροφορίες από Hollywood Reporter)

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