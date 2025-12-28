Στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, τα μπουζούκια «αλά ελληνικά» γνωρίζουν στιγμές μεγάλης δόξας, με την ομογένεια να μεταφέρει το κλίμα της αθηναϊκής νύχτας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λουλούδια, δυνατή μουσική, γνωστά λαϊκά τραγούδια και τραπέζια που θυμίζουν παραλιακή συνθέτουν το σκηνικό, με τα δολάρια να αλλάζουν χέρια με εντυπωσιακή ευκολία.

Οι ομογενείς δεν φείδονται εξόδων: πανέρια με λουλούδια, ακριβά ποτά και γενναιόδωρα φιλοδωρήματα δίνουν και παίρνουν, σε βραδιές που λειτουργούν περισσότερο ως κοινωνικό γεγονός παρά ως απλή έξοδος διασκέδασης. Για πολλούς, τα ελληνικά μπουζούκια της Νέας Υόρκης αποτελούν τρόπο διατήρησης της ταυτότητας και της νοσταλγίας για την πατρίδα — έστω κι αν αυτό κοστίζει ακριβά.

