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Σε μία σπάνια φωτογραφία με την κόρη του, Ταλούλα, εμφανίστηκε ο Μπρους Γουίλις, ο οποίος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια το 2023. Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Instagram, βλέπουμε την 32χρονη κόρη να απλώνει τα χέρια της και να τυλίγει τον πατέρα τους. Οι δύο τους καθόντουσαν σε παγκάκι.

Η φωτογραφία του Μπρους Γουίλις με την κόρη του, Ταλούλα

ΗΤαλούλα Γουίλις συνόδευσε τη φωτογραφία με δύο emoji. Στο πρώτο αναγράφεται η λέξη «cool», ενώ το δεύτερο είναι ένα χαμογελαστό πρόσωπο που φορά γυαλιά ηλίου.

Ο Μπρους Γουίλις είχε διαγνωστεί με αφασία το 2022, την οποία ακολούθησε η μετωποκροταφική άνοια (FTD) ένα χρόνο αργότερα, με την οικογένειά του να ανακοινώνει ότι ο ταλαντούχος ηθοποιός αποχωρούσε από την υποκριτική.

Η μετωποκροταφική άνοια είναι μια ομάδα νευροεκφυλιστικών διαταραχών που επηρεάζουν κυρίως τους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου και μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στη γλώσσα, στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα.