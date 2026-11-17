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Τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν τη χρήση χημικών όπλων ή βρώμικης βόμβας, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην ενίσχυση των προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές, τονίζοντας πως πρόκειται για πιθανές επιχειρησιακές επιλογές και όχι για επιβεβαιωμένα χτυπήματα.

Οι αμερικανικές αρχές μετέφεραν τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε στρατιωτική κατοικία ως μέρος των μέτρων προστασίας για κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ουάσιγκτον, με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν τη χρήση βρώμικης βόμβας, δηλαδή εκρηκτικού μηχανισμού που διασπείρει ραδιενεργά υλικά, ή χημικών όπλων.

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Οι πληροφορίες αυτές έχουν θέσει σε συναγερμό τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μεταφέρθηκε σε στρατιωτική κατοικία για λόγους προστασίας.

Ωστόσο, οι αμερικανικές υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως το Ιράν έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει κάποια επίθεση. Πρόκειται προς το παρόν για πιθανά σχέδια που εξετάζονται ως επιχειρησιακές επιλογές και όχι για επιβεβαιωμένο ή άμεσο χτύπημα.

Με λίγα λόγια, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά τις πληροφορίες για πιθανή επίθεση από το Ιράν και ενισχύουν τα μέτρα προστασίας, χωρίς όμως να θεωρούν ότι μια επίθεση είναι δεδομένη ή επικείμενη.

Τραμπ και Τζει Ντι Βανς – REUTERS/Kevin Lamarque

Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αξιόπιστες απειλές

Παρά την κινητοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη.

Η εκπρόσωπός του, Λόρεν Μπις, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παρακολουθούν κάθε πιθανή απειλή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές εναντίον της αμερικανικής επικράτειας».

Η εκτίμηση αυτή συνυπάρχει με τον αυξανόμενο προβληματισμό αξιωματούχων για την προθυμία της Τεχεράνης να εξετάσει ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση.

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Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική πίεση και ο οικονομικός αποκλεισμός του Ιράν ενδέχεται να έχουν μεταβάλει τα κίνητρα της ιρανικής ηγεσίας, οδηγώντας την να εξετάζει επιθέσεις ακόμη και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει τις οικονομικές συνέπειες του αποκλεισμού ως «καταστροφικές» για την ιρανική οικονομία.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης

Η ανησυχία για πιθανές επιθέσεις από το Ιράν έχει οδηγήσει τις αμερικανικές αρχές στην ενίσχυση της προστασίας υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μεταφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα σε στρατιωτική κατοικία, έπειτα από αξιολόγηση των πιθανών απειλών από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι νέες πληροφορίες έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες υποθέσεις ιρανικών σχεδίων εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων, τόσο εν ενεργεία όσο και πρώην. Τέτοιες ενέργειες είχαν καταγραφεί ήδη από την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, με τις περισσότερες να αφορούν απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια ταξιδιών Αμερικανών αξιωματούχων στο εξωτερικό.

Μάλιστα, το 2024 οι αμερικανικές αρχές είχαν αποκαλύψει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο φέρεται να είχε επιχειρηθεί η στρατολόγηση πληρωμένου εκτελεστή.

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Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία τώρα είναι ότι οι νέες πληροφορίες αφορούν πιθανά σχέδια επιθέσεων με χημικά ή ραδιενεργά όπλα, αυτή τη φορά μέσα στο ίδιο το αμερικανικό έδαφος.

Τι είναι η «βρώμικη βόμβα» και γιατί προκαλεί ανησυχία

Μια «βρώμικη βόμβα» διαφέρει ουσιαστικά από ένα πυρηνικό όπλο. Δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη μέσω σχάσης, αλλά χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για τη διασπορά ραδιενεργού υλικού.

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Παρότι η καταστροφική της ισχύς είναι ασύγκριτα μικρότερη από εκείνη μιας πυρηνικής βόμβας, μπορεί να προκαλέσει ραδιενεργό μόλυνση σε μια περιοχή, με σοβαρές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία και τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης των χώρων που επηρεάζονται.

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Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι περισσότεροι άμεσοι θάνατοι από μια τέτοια επίθεση θα οφείλονταν πιθανότατα στην ίδια τη συμβατική έκρηξη και όχι στην έκθεση σε ακτινοβολία.

«Ένα τέτοιο όπλο είναι όπλο τρομοκρατίας, όχι όπλο ακριβείας, όπως ακριβώς ένας βομβιστής αυτοκτονίας που ανατινάζεται», ανέφερε πηγή με γνώση των νέων πληροφοριών.

«Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες και να καταστήσει ορισμένες περιοχές μη κατοικήσιμες», πρόσθεσε.

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Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η κατασκευή ενός τέτοιου μηχανισμού δεν είναι απαραίτητα πιο περίπλοκη από εκείνη μιας συμβατικής βόμβας. Η βασική δυσκολία είναι η απόκτηση του απαραίτητου ραδιενεργού υλικού.

Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία ότι μια επίθεση δεν θα απαιτούσε υποχρεωτικά την αποστολή εκπαιδευμένων Ιρανών πρακτόρων στις ΗΠΑ, καθώς θα μπορούσε να επιχειρηθεί μέσω στρατολόγησης προσώπου που βρίσκεται ήδη στη χώρα.

(Με πληροφορίες από CNN)