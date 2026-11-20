Η Ντόλι Πάρτον «σπάει» ρεκόρ και μετά τον θάνατό της – Το «Jolene» ξεπέρασε το 1 δισ. ακροάσεις στο Spotify - Πηγή: Reuters

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Περισσότερες από πέντε δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το «Jolene» εξακολουθεί να κατακτά νέους ακροατές, σημειώνοντας ένα ιστορικό ορόσημο στο Spotify, σύμφωνα με το People. Το εμβληματικό τραγούδι της Ντόλι Πάρτον ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams, αποτελώντας το πρώτο κομμάτι της τραγουδίστριας που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση.

Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται σχεδόν τρεις μήνες μετά τον θάνατο της θρυλικής μορφής της κάντρι, στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών.

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Το Spotify τίμησε το τραγούδι απονέμοντας ειδική πλακέτα στους εκπροσώπους της μουσικής κληρονομιάς της Πάρτον. Τη διάκριση παρέλαβε η ανιψιά της, Ντανιέλ Πάρτον, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο μουσείο Dolly’s Life of Many Colors, στο Νάσβιλ.

Dolly Parton’s ‘Jolene’ Surpasses 1 Billion Streams on Spotify 3 Months After the Country Icon’s Death https://t.co/evnR8PFD8G November 20, 2026

Από την κυκλοφορία του 1973 στη νέα κορυφή των charts

Το «Jolene» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1973 και αποτέλεσε το πρώτο single από το ομώνυμο άλμπουμ της τραγουδίστριας, το οποίο βγήκε στην αγορά το 1974. Παρότι αρχικά έφτασε έως την 60ή θέση του Billboard Hot 100, η πορεία του άλλαξε εντυπωσιακά μετά τον θάνατό της.

Το τραγούδι επέστρεψε δυναμικά στα charts, ανεβαίνοντας έως τη 16η θέση της συγκεκριμένης κατάταξης, την υψηλότερη που έχει κατακτήσει ποτέ.

Παράλληλα, η ηχογράφηση του «Jolene» σε συνεργασία με τον Ζακ Γουίλιαμς, που κυκλοφόρησε το 2019, ξεπέρασε τις δύο εκατομμύρια πιστοποιημένες μονάδες πωλήσεων και αναπαραγωγών, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στην ιστορία του τραγουδιού.

(Με πληροφορίες από People)

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