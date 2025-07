Δορυφορικές εικόνες υποδεικνύουν σημαντική νέα ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας, με αναλυτές να κάνουν λόγο για αύξηση των υποδομών στέγασης στρατευμάτων, ανάπτυξη αεροσκαφών και κατασκευή υποδομών σε σημαντικές στρατιωτικές βάσεις.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Helsinki Times, εικόνες από την Planet Labs που έδειξε το σουηδικό SVT δείχνουν δραστηριότητα σε τέσσερις περιοχές: Καμένκα (Ισθμός της Καρελίας), Πετροζαβόντσκ, Σεβερομόρσκ 2 και Ολένια. Οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η Ρωσία ενισχύει το στρατιωτικό της αποτύπωμα στην περιοχή μετά την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Στην Καμένκα, 60 περίπου χλμ από τα σύνορα, πάνω από 130 στρατιωτικά καταλύματα έχουν στηθεί από τον Φεβρουάριο του 2025. Η περιοχή, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αναξιοποίητη, τώρα φαίνεται ικανή να στεγάσει μέχρι και 2.000 στρατιώτες, σύμφωνα με το SVT.

