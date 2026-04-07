Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες γύρω από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη (7/4) έξω από το κτήριο όπου στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ, στην περιοχή Μπεσίκτας, με την Κωνσταντινούπολη να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά την ταυτοποίηση των τριών δραστών από τις τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα με το CNN Türk, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά από το Yapı Kredi Plaza, όταν τρία άτομα προσπάθησαν να εισέλθουν στο συγκρότημα και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, οι αστυνομικοί εξουδετέρωσαν τους δράστες, ενώ δύο στελέχη των σωμάτων ασφαλείας τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, προχώρησε σε επίσημες δηλώσεις για την ταυτότητα των επιτιθέμενων, αναφέροντας ότι έφτασαν στην πόλη από το Ιζμίτ με ενοικιαζόμενο όχημα.

Το προφίλ των δραστών

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, μεταξύ των τριών δραστών βρίσκονται δύο αδέλφια. Ο ένας φέρεται να συνδέεται με οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία, ενώ ο άλλος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Από την πλευρά του, ο διοικητής της πόλης, Νταβούτ Γκιούλ, επιβεβαίωσε τα στοιχεία της επιχείρησης από το σημείο της επίθεσης, επισημαίνοντας ότι ένας εκ των τρομοκρατών σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας, ενώ οι άλλοι δύο συνελήφθησαν τραυματισμένοι.

Τονίστηκε επίσης ότι η σοβαρή αυτή επίθεση αποτράπηκε με περιορισμένες απώλειες χάρη στα προληπτικά μέτρα και την ετοιμότητα των αστυνομικών που φρουρούσαν την περιοχή. Πληροφορίες από τουρκικά μέσα, κάνουν λόγο για οργανωμένο σχέδιο δράσης. Οι δράστες φαίνεται πως είχαν στόχο τον έβδομο όροφο του κτηρίου , όπου βρίσκονται τα γραφεία του προξενείου, επιχειρώντας ουσιαστικά μια απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας.

Δύο από τους επιτιθέμενους ήταν οπλισμένοι με όπλα μεγάλου διαμετρήματος και άνοιξαν πυρ όταν οι αστυνομικοί τους κάλεσαν να παραδοθούν. Παράλληλα, ο τρίτος προσπάθησε να καλυφθεί πίσω από όχημα συνεχίζοντας να πυροβολεί προς τις αρχές, επιδιώκοντας να σπάσει τον κλοιό και να εισέλθει στο κτήριο. Η άμεση αντίδραση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κωνσταντινούπολης απέτρεψε την είσοδό τους. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή.

Πηγή: CNN Turk