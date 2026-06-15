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Μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης των πτήσεων.

Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης πτήσεων

Όπως αναφέρει το Εuronews, σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις:

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Οι επιβάτες θα δικαιούνται οικονομική αποζημίωση εάν οι πτήσεις καθυστερήσουν τουλάχιστον τρεις ώρες – ένα βασικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο αντιτάχθηκαν αρκετές χώρες της ΕΕ.

Όσον αφορά το ύψος των αποζημιώσεων, θα παραμένει το ίδιο, όπως είναι τα τελευταία 20 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες δικαιούνται ήδη αποζημίωση μεταξύ 250 και 600 ευρώ σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσης άνω των τριών ωρών.

Με βάση τη νέα συμφωνία, οι αεροπορικές εταιρείες θα πληρώνουν 300 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων, και 600 ευρώ εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες ή τελικά ακυρωθεί.

Τι ισχύει για χειραποσκευές και προσωπικό αντικείμενο στις πτήσεις

Σε ό,τι αφορά τις χειραποσκευές, μπαίνει τέλος στην επιβολή τελών. Πρόκειται για τακτική που χρησιμοποιούσαν εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η Ryanair ή η EasyJet.

Οι επιβάτες θα δικαιούνται, πλέον, ένα δωρεάν προσωπικό αντικείμενο διαστάσεων 40 εκ. x 30 εκ. x 15 εκ., καθώς και ένα μικρό αντικείμενο με ρόδες, μέγιστης συνολικής διάστασης 100 εκατοστών και βάρους έως 7 κιλών.

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Μόλις τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος το 2027, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει επομένως να συμπεριλάβουν στην κανονική τιμή του εισιτηρίου τους ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο και μια μεγαλύτερη χειραποσκευή.

Η συμφωνία έκλεισε την Παρασκευή από τους πρέσβεις της ΕΕ και την κυπριακή προεδρία. Το Κοινοβούλιο θα στείλει την τελική επιβεβαίωση και την κοινή επιστολή υποστήριξης της συμφωνίας στην προεδρία το απόγευμα της Δευτέρας, κλείνοντας επίσημα τον νομοθετικό φάκελο.

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