Κλειστά μάτια. Δεμένα χέρια. Ένα καρέ που δεν ενημερώνει απλώς. Με τον ρεαλιστικό του τρόπο επιβάλει ένα γεγονός. Δύο διαφορετικοί πρωταγωνιστές, δύο άλλες εποχές, και μια φωτογραφική ομοιότητα που λειτουργεί σαν πολιτική δήλωση.

Οτσαλάν: η «οδύσσεια», το Ναϊρόμπι και η ελληνική σκιά (1999)

Φεβρουάριος 1999. Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο ηγέτης του PKK, γίνεται ένα παγκόσμιο στιγμιότυπο: Δεμένα χέρια, κλειστά μάτια πίσω από μαντήλι, ανάμεσα σε μασκοφόρους. Είχε προηγηθεί η «οδύσσειά» του στην Ευρώπη και, τελικά, η μεταφορά του στο Ναϊρόμπι υπό ελληνική προστασία. Με τον πράκτορα της Κ.Υ.Π Σάββα Καλεντερίδη. Όταν βγήκε από την ελληνική πρεσβεία της Κένυας για να οδηγηθεί στο αεροδρόμιο, συνελήφθη από άνδρες της τουρκικής ΜΙΤ και μεταφέρθηκε στην Τουρκία. Στην Αθήνα ξέσπασε πολιτική θύελλα.Ο υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος και άλλοι δύο υπουργοί παραιτήθηκαν/απομακρύνθηκαν, σε κλίμα «εθνικής ταπείνωσης». Την ίδια ώρα, οι Κούρδοι μιλούσαν για απαγωγή, ενώ κυκλοφορούσαν πληροφορίες για διεθνή συνδρομή στην επιχείρηση. Η φωτογραφία έμεινε σαν απόδειξη πριν από κάθε δικαστήριο: Το σώμα του κρατουμένου ως πολιτικό μήνυμα. Και για την Ελλάδα, μια σκληρή υπενθύμιση ότι, σε εκείνη την υπόθεση είχαμε την έμπλοκή — άμεσα ή έμμεσα — στην παράδοση ενός ξένου πολιτικού ηγέτη. Μετά τη σύλληψη, ο Οτσαλάν μεταφέρθηκε στο Ιμραλί και καταδικάστηκε αρχικά σε θάνατο, ποινή που αργότερα μετατράπηκε σε ισόβια.

Μαδούρο: «τυφλωμένος» στο USS Iwo Jima και η εικόνα ως τρόπαιο (2026)

Ιανουάριος 2026. Σε ένα καρέ που μοιάζει βγαλμένο από το ίδιο «λεξικό» ισχύος, ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίζεται δεμένος και “τυφλωμένος”, με μαύρα, σχεδόν διαστημικά γυαλιά/κάλυμμα και ωτοασπίδες, πάνω σε αμερικανικό πλοίο. Η εικόνα αναρτήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, με τη λεζάντα ότι ο Μαδούρο βρίσκεται στο USS Iwo Jima, μετά από νυχτερινή επιχείρηση σύλληψης στην Καράκας. Το Reuters μιλά για σχεδιασμό μηνών και εμπλοκή Πενταγώνου και CIA, ενώ αναφέρει ότι ο Μαδούρο, που έχει κατηγορηθεί στις ΗΠΑ για υποθέσεις ναρκωτικών, αναμένεται να οδηγηθεί στη Νέα Υόρκη για δικαστικές διαδικασίες. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν και άλλες εικόνες που αμφισβητήθηκαν ως προϊόν ΑΙ, θυμίζοντας πόσο εύκολα η προπαγάνδα και η τεχνολογία «πειράζουν» την πραγματικότητα. Όμως ακόμη κι αν η φωτογραφία είναι “ανεπιβεβαίωτη”, το μήνυμα είναι καθαρό: Η σύλληψη ενός εν ενεργεία ηγέτη παρουσιάζεται ως θέαμα ισχύος, για εσωτερικό ακροατήριο και για όλη τη γειτονιά της Λατινικής Αμερικής.