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Το συγκεκριμένο είδος χρησιμοποιεί τις εξειδικευμένες ακτίνες των θωρακικών πτερυγίων του για να περπατά στον πυθμένα της θάλασσας.

Τα χαρακτηριστικά μουστάκια του ψαριού διευκολύνουν την αναζήτηση τροφής μέσα στο ίζημα παρά τις δυσκολίες που προκαλούν στη βάδιση.

Η αντίδραση του ψαριού στο φως του βαθυσκάφους υποδηλώνει ότι τα μάτια του διατηρούν ευαισθησία στο φως.

Η έρευνα αυτή προσφέρει νέα δεδομένα για τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των ειδών που διαβιούν στα μεγάλα θαλάσσια βάθη.

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Ένα παράξενο πλάσμα που μοιάζει με γαρίδα και κινείται… ανάποδα στον βυθό κατάφεραν να καταγράψουν για πρώτη φορά σε βίντεο επιστήμονες στην Κίνα, σε ένα σπάνιο θέαμα που προκαλεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, σύμφωνα με το PopularScience.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα, πρόκειται για την πρώτη καταγραφή του συγκεκριμένου ψαριού να κινείται προς τα πίσω στον βυθό της θάλασσας.

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Το ψάρι, Scalicus engyceros, είναι ένα είδος θωρακισμένου σεαρομπίνου γνωστό επίσης ως ψάρι-κοκκύτης, μιας ομάδας ψαριών βαθέων υδάτων που είναι γνωστά για την παράξενη ανατομία τους. Το σώμα τους καλύπτεται από οστέινες πλάκες ενώ άκαμπτες ελεύθερες ακτίνες των θωρακικών πτερυγίων προεξέχουν σαν μικροσκοπικά πόδια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για να περπατούν στο βυθό της θάλασσας.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Ocean-Land-Atmosphere Research» όχι μόνο παρέχει οπτική καταγραφή (βιντεοσκοπημένα στοιχεία) για τις βόλτες του ζώου στον πυθμένα της θάλασσας αλλά αποτελεί επίσης την πρώτη φορά που περιγράφεται κίνηση προς τα πίσω σε ψάρι.

«Η μελέτη μας φέρνει στο φως μια ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα: το Scalicus engyceros ένας εκπρόσωπος των ψαριών που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά εξειδικευμένες, ελεύθερες ακτίνες των θωρακικών πτερυγίων, συγκαταλέγεται στα ελάχιστα είδη ψαριών που είναι γνωστό ότι περπατούν» δήλωσε σε ανακοίνωση ο Χαν Τιάν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Sun Yat-sen στην Κίνα.

Το βίντεο τραβήχτηκε από ένα βαθυσκάφος ερευνητικής κατάδυσης στη βόρεια Θάλασσα της Νότιας Κίνας το οποίο βοήθησε επίσης τους ερευνητές να παρατηρήσουν και άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά του ψαριού. Διαθέτει προεξέχοντα μουστάκια που θυμίζουν τσουγκράνα αγρότη. Παρότι αυτά τα μουστάκια δυσκολεύουν το ψάρι να περπατά, του προσφέρουν «πλεονέκτημα όταν εξερευνά, σκάβει ή αναζητά τροφή θαμμένη μέσα στο ίζημα» σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα.

Τα μεγάλα μάτια και η αντίδραση στο φως

Όπως συμβαίνει και με άλλα είδη που ζουν στα μεγάλα βάθη των ωκεανών, το Scalicus engyceros διαθέτει μεγάλα μάτια. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το ψάρι δεν έδειξε να ενοχλείται από την προσέγγιση του βαθυσκάφους, αλλά αντέδρασε όταν πάνω του έπεσε η δέσμη του φωτός, πριν απομακρυνθεί κολυμπώντας.

Η συμπεριφορά αυτή ενδέχεται να δείχνει ότι τα μάτια του διατηρούν τουλάχιστον κάποια ευαισθησία στο φως, γεγονός που οδηγεί τους επιστήμονες στην υπόθεση ότι το συγκεκριμένο ψάρι ίσως δεν βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον των βαθιών θαλασσών.

Παρότι το Scalicus engyceros παραμένει σε μεγάλο βαθμό ένα μυστήριο για την επιστημονική κοινότητα, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρήση σύγχρονων βαθυσκαφών ανοίγουν νέους δρόμους στην εξερεύνηση της ζωής στα βάθη των ωκεανών.

(Με πληροφορίες από popsci.com)