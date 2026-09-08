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Μία απίστευτη επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε στην περιοχή Σουοζού στη βόρεια Κίνα όταν ένα μικρό αγόρι κινδύνεψε, γιατί βρέθηκε να κρέμεται στο κενό από κάγκελα στον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Ηρωική διάσωση μικρού αγοριού στην Κίνα

Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπες μάρτυρες, φαίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες του 5χρονου παιδιού να κρατηθεί από τα κάγκελα για να μην πέσει.

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A 5-year-old boy dangled out of a 6th-floor window guard in Shuozhou, northern China. Then, a property manager scaled down from above like a real-life Spiderman, gripping the child tight until firefighters arrived. #RealLifeSpiderman #hero #rescue #China #inspiring pic.twitter.com/U35uqr27Nu — China Xinhua News (@XHNews) September 8, 2026

Τη διάσωσή του ανέλαβε ο επιστάτης του κτηρίου ο οποίος επιχείρησε μια καταρρίχηση αλά Σπάιντερμαν προκειμένου να προσεγγίσει το αγόρι και να το πιάσει από το χέρι μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, προτού κινδυνέψει η ζωη του