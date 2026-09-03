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Σε μία στιγμή απόλυτης αλληλεγγύης, που εκτυλίχθηκε στην Ταϊγιουάν της Κίνας, δεκάδες περαστικοί πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και μετατράπηκαν σε ομάδα διάσωσης για να σώσουν μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί κάτω από όχημα έπειτα από σοβαρό τροχαίο.

Πιο συγκεκριμένα, οι περαστικοί αντί να περιμένουν τα σωστικά συνεργεία, πλησίασαν την τραυματισμένη γυναίκα και συντονίστηκαν αμέσως, καταφέρνοντας μάλιστα να σηκώσουν το βαρύ αυτοκίνητο με τα χέρια τους.

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Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και αναμεταδόθηκε από το CGTN Video, έγινε γρήγορα viral στα social media, προκαλώντας κύμα συγκίνησης και συζητήσεις για τη δύναμη της ανθρώπινης συνδρομής σε κρίσιμες καταστάσεις.