Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό με τα drones στην Πολωνία ως επίθεση, ανέφερε στο Reuters ΝΑΤΟϊκή πηγή την Τετάρτη, προσθέτοντας πως οι αρχικές ενδείξεις υποδεικνύουν σκόπιμη είσοδο έξι έως δέκα ρωσικών drones.

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ενεπλάκησαν με εν δυνάμει απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο» είπε η πηγή, προσθέτοντας πως συστήματα αεράμυνας Patriot στην περιοχή είχαν εντοπίσει τα drones με τα ραντάρ τους μα δεν προχώρησαν σε εμπλοκή. Πολωνικά F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά AWACS και ιπτάμενα τάνκερ συμμετείχαν στην επιχείρηση τη νύχτα, σύμφωνα με την εν λόγω πηγή.

Ο Πολωνός πρόεδρος Ναβρότσκι είπε ότι επρόκειτο για μια στιγμή άνευ προηγουμένου στην ιστορία του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι το συμβούλιο ασφαλείας θα συγκληθεί μέσα σε 48 ώρες- ενώ ο πρωθυπουργός Τουσκ είπε πως η Πολωνία είναι έτοιμη να απαντήσει σε επιθέσεις. Παράλληλα, σημείωσε πως έλαβαν χώρα 19 είσοδοι στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα και ότι μεγάλος αριθμός εισήλθαν από τη Λευκορωσία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι η Ευρώπη στέκεται αλληλέγγυα στην Πολωνία. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία ως «απλώς απαράδεκτη», ενώ ο Τσέχος πρωθυπουργός Φιάλα εκτίμησε πως η Ρωσία με αυτή την ενέργεια δοκίμαζε τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας πως το καθεστώς του προέδρου Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη. O Λ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι είπε την Τετάρτη πως η Πολωνία στοχεύθηκε σκόπιμα : «Αυξανόμενα στοιχεία υποδεικνύουν ότι αυτή η κίνηση, αυτή η κατεύθυνση πλήγματος, δεν ήταν ατύχημα…η Ουκρανία είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει την Πολωνία να στήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προειδοποίησης και προστασίας απέναντι σε τέτοιες ρωσικές απειλές» πρόσθεσε.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας είπε ότι οι δυνάμεις αεράμυνάς του ιχνηλατούσαν drones που είχαν χάσει τον δρόμο τους λόγω χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και ότι ενημέρωσε την Πολωνία και τη Λιθουανία. Αυτό, υποστήριξε, επέτρεψε στην πολωνική πλευρά να κινητοποιηθεί εγκαίρως. Ωστόσο η λευκορωσική πλευρά δεν είπε σε ποια χώρα ανήκαν τα drones, αν και ανέφερε ότι κατέρριψε κάποια από αυτά.

Με πληροφορίες από Reuters