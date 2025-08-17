Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν τη θέση της Ουκρανίας την Κυριακή (17/8), καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, με τον ηγέτη των ΗΠΑ να πιέζει το Κίεβο να αποδεχτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ στρέφεται στην Ουκρανία για να καταλήξει σε συμφωνία μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, όπου, σύμφωνα με πηγές, ο Ρώσος πρόεδρος προσφέρθηκε να παραχωρήσει μικροσκοπικές περιοχές της κατεχόμενης Ουκρανίας με αντάλλαγμα τεράστιες εκτάσεις αλλού.

Εκ πρώτης όψεως, ορισμένες από τις απαιτήσεις του Πούτιν θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τις αποδεχτεί η Ουκρανία, περιπλέκοντας κι άλλο τις δύσκολες συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πιο θανατηφόρου πολέμου της Ευρώπης εδώ και 80 χρόνια, ο οποίος έχει σκοτώσει ή τραυματίσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, σε μια τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων» – μιας ομάδας συμμάχων του Κιέβου – στις 16.00 ώρα Ελλάδας. Οι δύο πρώτοι ανακοίνωσαν ήδη ότι θα μεταβούν μαζί με τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ για να δώσουν το «παρών» στην συνάντηση με τον Τραμπ, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Φιλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ. Μαζί τους θα είναι και ο γ.γ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θέλουν να βοηθήσουν στη διοργάνωση μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα έχει μια θέση στο τραπέζι για να διαμορφώσει το μέλλον της.

Επιθυμούν επίσης ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με την εμπλοκή των ΗΠΑ, καθώς και να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα εάν χρειαστεί.

Μακρόν, Μερτς, Μελόνι, Στάρμερ και φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι όταν πετάξει για την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήδη ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στο πλευρό του Ζελένσκι.

«Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν, μεταξύ άλλων, με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και τη συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης για κυρώσεις», ανέφερε η γερμμανική κυβέρνηση.

Λίγοα αργότερα έγινε γνωστό ότι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβούν ακόμη η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στούμπ, και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, επιβεβαίωσε ότι θα είναι μεταξύ των μελών που θα παραστούν στη συνάντηση του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία επειδή «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, ενώ εκείνη δεν είναι».

Μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα με τον Πούτιν, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ζελένσκι και του είπε ότι ο επικεφαλής του Κρεμλίνου είχε προσφερθεί να παγώσει τις περισσότερες γραμμές του μετώπου εάν το Κίεβο παραχωρούσε όλο το Ντόνετσκ, τη βιομηχανική περιοχή που είναι ένας από τους κύριους στόχους της Μόσχας, δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Ζελένσκι απέρριψε το αίτημα, ανέφερε η πηγή. Η Ρωσία ελέγχει ήδη το 1/5 της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων περίπου των 3/4 της επαρχίας Ντόνετσκ, στην οποία εισήλθε για πρώτη φορά το 2014.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφωνεί με τον Πούτιν ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την προηγούμενη κατάπαυση του πυρός που έχουν ζητήσει η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της. Αυτή ήταν μια αντιστροφή της θέσης του πριν από τη σύνοδο κορυφής, όταν είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν ευχαριστημένος αν δεν συμφωνούταν κατάπαυση του πυρός.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η απροθυμία της Ρωσίας να σταματήσει τις μάχες θα περιέπλεκε τις προσπάθειες για τη σφυρηλάτηση μιας διαρκούς ειρήνης. «Η διακοπή των δολοφονιών είναι βασικό στοιχείο για τον τερματισμό του πολέμου», είπε.

Η τελευταία συνάντηση του Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο , τον Φεβρουάριο, ήταν καταστροφική, με τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να επικρίνουν έντονα δημόσια τον Ουκρανό ηγέτη.

Ο Μερτζ είπε ότι δεν πιστεύει ότι ο Ζελένσκι θα αντιμετωπίσει τόσο δύσκολη στιγμή αυτή τη φορά, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μιλήσει την Κυριακή με Ευρωπαίους ηγέτες που θα τον βοηθήσουν να προετοιμαστεί για τη συνάντηση. «Θα δώσουμε μερικές καλές συμβουλές», δήλωσε, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την εξουσία τόσο στρατιωτικά όσο και μέσω κατάλληλων κυρώσεων και δασμών να διασφαλίσει ότι η Ρωσία θα κινηθεί περισσότερο από ό,τι κάνει τώρα» πρόσθεσε.

«Κατόπιν αιτήματος του Ζελένσκι»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως θα συμμετάσχει στη συνάντηση που θα έχουν αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνάντηση αυτή έχουν προσκληθεί και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Χ.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε επίσης σήμερα ότι θα υποδεχθεί αργότερα σήμερα στις Βρυξέλλες τον Ουκρανό πρόεδρο και θα συμμετάσχουν μαζί στη βιντεοδιάσκεψη αυτή.