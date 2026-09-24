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Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι λεπτομέρειες για το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, με τη Μελάνια Τραμπ να έχει ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της βραδιάς.

Πιο συγκεκριμένα, το γραφείο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ παρουσίασε το μενού του δείπνου, το οποίο θα ξεκινήσει με μια πρόποση με Schramsberg «Blanc De Noir». Η επιλογή του συγκεκριμένου κρασιού παραπέμπει στην «Πρόποση για την Ειρήνη», την οποία είχαν πραγματοποιήσει από κοινού ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον και ο πρωθυπουργός Τσου Εν Λάι κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο το 1972.

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Το γεύμα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φρικασέ και λαβράκι, ενώ στο μενού έχει συμπεριληφθεί και μέλι από τον κήπο του Λευκού Οίκου.

Αναλυτικά το μενού:

Πρώτο πιάτο

Βελουτέ από κίτρινο κολοκύθι



Φρικασέ άγριων μανιταριών



Τραγανή πανσέτα



Λάδι με φρέσκο κρεμμυδάκι



Δεύτερο πιάτο

Λαβράκι με κρούστα από σουσάμι



Σιγομαγειρεμένο baby bok choy



Ψητή μελιτζάνα



Πράσινη σάλτσα (sauce verte)



Επιδόρπιο

Κρεμέ βανίλιας και παγωτό με μέλι, παρασκευασμένο με μέλι από τον Λευκό Οίκο



Φρανζιπάν με καρύδια



Κονφί από ξινό κεράσι

Η Μελάνια Τραμπ είχε προϊδεάσει τις προηγούμενες ημέρες για την ιδιαίτερη προετοιμασία της επίσημης βραδιάς, δημοσιεύοντας φωτογραφία και αναφερόμενη στη φροντίδα με την οποία οργανώθηκε κάθε πτυχή του δείπνου.

«Κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί. Μια εμπειρία που σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη φροντίδα και υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιμέλεια για τους διακεκριμένους καλεσμένους μας», έγραφε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.