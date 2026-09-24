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Τα βλέμματα της διεθνούς επικαιρότητας είναι στραμμένα στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα 24/9 μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στην Ουάσιγκτον από το 2015 και θα περιλαμβάνει συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών, επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο και συζητήσεις για ζητήματα που κυμαίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν έως την Ταϊβάν και την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

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Στη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε στον Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

I met President Xi at the plane (Airport!) yesterday and he looks strong, vibrant, and fit – Better than ever. Madam Xi, of course, BEAUTIFUL! President DJT



( TS: Sep 24 2026, 8:24 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‍‌‌‍‌​‍‍​​​‌‍‍‌‌‍​‍‍​‌‌‍​​‌‍ pic.twitter.com/NEN4SmIP1U September 24, 2026

«Συνάντησα τον Πρόεδρο Σι χθες στο αεροδρόμιο και φαίνεται δυνατός, ζωηρός και σε καλή φυσική κατάσταση – καλύτερα από ποτέ. Η κυρία Σι, φυσικά, είναι ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ! – Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, γράφει στην ανάρτηση.

Στο τραπέζι η ΑΙ

Αναφορικά με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο οι Κίνα θέλουν να αφήσουν τα πράγματα ως έχουν

«Μια μεγάλη ημέρα με τον πρόεδρο Σι της Κίνας. Η υπερνοημοσύνη (SI) θα είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, αλλά θέλω να την αφήσω ακριβώς εκεί που βρίσκεται», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας τον όρο που προτιμά για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτή είναι και η θέση της Κίνας. Η δική μας δικλίδα ασφαλείας είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη δικλίδες ασφαλείας για τη ρύθμιση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και την άσκηση διώξεων εναντίον τους.

Φάνηκε να υποβαθμίζει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει ηγέτες του κλάδου σχετικά με την κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τις πιθανές επιπτώσεις της στους ανθρώπους.

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