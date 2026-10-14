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Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, και ο αντίπαλός της από την άκρα αριστερά, Ζαν-Λικ Μελανσόν, κερδίζουν έδαφος ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η πολιτική πόλωση εντείνεται, καθώς η εποχή του Εμανουέλ Μακρόν πλησιάζει στο τέλος της.

Η Μαρίν Λεπέν αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στον πρώτο γύρο, με 37% ή 38%, ανάλογα με το σενάριο που εξετάστηκε από τη δημοσκοπική εταιρεία Odoxa. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 12.000 ατόμων, από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου. Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με ποσοστό 18% ή 18,5%, στα δύο σενάρια που εξετάστηκαν.

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Και στα δύο σενάρια, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν απέναντι σε έναν κεντρώο αντίπαλο, είτε τον Εντουάρ Φιλίπ είτε τον Γκαμπριέλ Ατάλ, αμφότερους πρώην πρωθυπουργούς επί προεδρίας Μακρόν. Ο Φιλίπ συγκεντρώνει το 17% των ψήφων, ενώ ο Ατάλ μόλις το 11%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Λεπέν επικρατεί με μεγάλη διαφορά του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο. Εκτιμάται επίσης ότι θα νικούσε τον Φιλίπ, αν και με μικρότερη διαφορά. Ο Μελανσόν έχει διεκδικήσει την προεδρία τρεις φορές, το 2012, το 2017 και το 2022, χωρίς να καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο. Η Λεπέν έχει επίσης συμμετάσχει στις ίδιες τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, περνώντας στον δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022, όπου ηττήθηκε από τον Μακρόν.

Ο τελευταίος, φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της δεύτερης και τελευταίας προεδρικής θητείας του με όλο και αυξανόμενη την αντιδημοτικότητα του.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2027, ενώ ο καθοριστικός δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί στις 2 Μαΐου 2027.

Πηγή: Reuters