Μια 60χρονη καθηγήτρια τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από μαθητή της, μέσα στην αίθουσα του σχολείου στην πόλη Σαναρί-συρ-Μερ, νοτιοανατολική Γαλλία. Η καθηγήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Τουλόν.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα) όταν ένας μαθητής της Γ’ τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου όπου φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-15 ετών) μαχαίρωσε την καθηγήτρια τρεις ή τέσσερις φορές μέσα στη σχολική αίθουσα.

Advertisement

Advertisement

Ο μαθητής συνελήφθη και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ο Γάλλος υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο. Το δίκτυο BFM TV, επικαλούμενο τον νομάρχη του διαμερίσματος Βαρ, μετέδωσε ότι η 60χρονη δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 14χρονο μέσα στη σχολική αίθουσα και ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Je partage l’effroi de la communauté éducative, de la famille, des élèves, suite a l’agression subie par une professeure de collège de #SanarysurMer.

Je me tiens informé de l’évolution de la situation, en lien avec le ministre de l’éducation nationale @EdouardGeffray. Pensées… February 3, 2026

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιεζ ανέφερε: «Συμμερίζομαι την φρίκη και τον αποτροπιασμό στην εκπαιδευτική κοινότητα μετά την επίθεση που δέχθηκε μία καθηγήτρια γυμνασίου στο Σαναρί-συρ-Μερ. Παρακολουθώ στενά την εξέλιξη της κατάστασης σε συνεργασία με τον υπουργό Παιδείας. Θέλω να μεταφέρω τις ειλικρινείς σκέψεις μου και την συμπαράστασή μου προς το θύμα».

Πηγή: ΑΠΕ