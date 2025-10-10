Το όνομα του έκτου πρωθυπουργού σε δύο χρόνια αναμένεται να ανακοινωθεί το βράδυ της Παρασκευής στη Γαλλία. Για «τελευταία ευκαιρία», προειδοποίησε η κυβερνητική εκπρόσωπος Aoυρόρ Μπερζ καλώντας να γεφυρωθεί το χάσμα για τον προϋπολογισμό «καθώς ενισχύονται οι πιθανότητες της ακροδεξιάς να αναλάβει την εξουσία».

Η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτική αναταραχή εδώ και πάνω από έναν χρόνο, μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του 2024, που οδήγησαν σε κοινοβούλιο χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Οι βουλευτές χωρίστηκαν σε τρεις σχεδόν ίσες ομάδες: την αριστερά, την άκρα δεξιά και τη κεντροδεξιά συμμαχία του ίδιου του Μακρόν.

Οι ιδεολογικές διαιρέσεις επιδεινώθηκαν, καθώς εντάθηκαν τα ερωτήματα για το πώς θα αντιμετωπιστεί το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν καλεί σήμερα τους ηγέτες όλων των πολιτικών κομμάτων εκτός από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό (RN) και το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» στο προεδρικό μέγαρο για διαβουλεύσεις, ενώ το βράδυ αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα νέου πρωθυπουργού, πέντε ημέρες μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί .

«Η πλειοψηφία απορρίπτει πρόωρες εκλογές»

Ο κεντρώος πρόεδρος, αντιμετωπίζει τη χειρότερη εσωτερική κρίση της προεδρίας του από το 2017 ενώπιον διλήμματος είτε να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, είτε να παραιτηθεί.

Ο Λεκορνί στον οποίο ο Μακρόν ανέθεσε τις ύστατες προσπάθειες να ξεπεραστεί η πολιτική κρίση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φάνηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση.

«Η πλειοψηφία των βουλευτών δεν είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε νέες εκλογές» δήλωσε την Τετάρτη στο δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι France 2.

«Υπάρχει πλειοψηφία που μπορεί να κυβερνήσει», είπε ο Λεκορνί. «Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα μια διέξοδος». Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι αυτό θα είναι δύσκολο. Τόνισε ωστόσο, ότι ένα αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 θα μπορούσε να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο τη Δευτέρα, υπονοώντας θετικές εξελίξεις εντός του Σαββατοκύριακου.

Ο Λεκορνί άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να οριστεί μια πιο τεχνοκρατική κυβέρνηση, τα μέλη της οποίας δεν θα πρέπει να έχουν «φιλοδοξίες» να θέσουν υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η εφημερίδα Le Parisien αναφέρει ότι επιθυμία του Μακρόν είναι να επιστρέψει στον πρωθυπουργικό θώκο ο Λεκορνί, ενώ το άλλο επικρατέστερο όνομα που κυκλοφόρησε είναι του 74χρονου Ζαν-Λουί Μπορλού, πρώην υπουργού επί Σιράκ και Σαρκοζί, κεντρώος, ιδρυτής του UDI και επί μακρόν δήμαρχος της Βαλανσιέν.

Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι ο ίδιος ο Μακρόν θα πρέπει να παραιτηθεί μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Η Μαρίν Λεπέν, το ακροδεξιό κόμμα της οποίας αρνήθηκε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τον Λεκορνί προειδοποιεί ότι θα ματαιώσει κάθε ενέργεια οποιασδήποτε νέας κυβέρνησης και θα «ψηφίσει κατά των πάντων».

Η Λεπέν έχει αποκλειστεί από το να θέσει υποψηφιότητα μετά την καταδίκη της σε υπόθεση διαφθοράς, αλλά ο 30χρονος Τζόρνταν Μπαρντέλλα, θα μπορούσε να είναι υποψήφιος.

Με πληροφορίες από Reuters

