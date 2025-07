To Ισραήλ προειδοποιούσε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και προετοιμαζόταν για επιχείρηση εναντίον του για χρόνια, ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα- σε βαθμό που την Πέμπτη αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι επίκειται ισραηλινή επίθεση.

Το Ισραήλ ανησυχούσε πως οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από τον Απρίλιο για μια νέα πυρηνική συμφωνία πιθανώς θα άφηναν την Τεχεράνη με πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που το Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχτεί, καθώς το εκλαμβάνει ως υπαρξιακή απειλή εδώ και πολλά χρόνια. Το Ιράν ισχυρίζεται πως δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ωστόσο πολλές χώρες έχουν αμφιβολίες για αυτό- μάλιστα την Πέμπτη η ΙΑΕΑ (Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας) για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια- ανακοίνωσε ότι το Ιράν είχε αθετήσει τις δεσμεύσεις του ως προς το πυρηνικό του πρόγραμμα, με το ίδιο να απαντά ότι θα έφτιαχνε και άλλες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν διέθετε επαρκές υλικό για να φτιάξει εννιά πυρηνικές βόμβες, κάτι που θα απειλούσε την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ (υπάρχουν αναφορές/ εκτιμήσεις και για περισσότερες).

Ακόμη, επιλέγοντας να χτυπήσει τώρα, το Ισραήλ εκμεταλλεύτηκε το «παράθυρο» που άφησε η επίθεσή του τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο των ανταλλαγών επιθέσεων με το Ιράν, τους τελευταίους μήνες: Στο πλαίσιο εκείνης της επιχείρησης είχε καταστραφεί ένα σημαντικό μέρος της ιρανικής αεράμυνας, το οποίο η Τεχεράνη δεν είχε προλάβει να επαναφέρει, ενώ επίσης είχαν υποβαθμιστεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα οι δυνατότητες «πληρεξουσίων» του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή (ειδικά της Χεζμπολάχ του Λιβάνου). Επίσης, σημειώνεται πως η ισραηλινή επιχείρηση έλαβε χώρα πριν τον επόμενο γύρο πυρηνικών συνομιλιών, που αναμενόταν την Κυριακή.

What did Israel target in early morning strikes on Iran?



The IDF published an illustrative video detailing strikes carried out on Iranian nuclear facilities early on Friday morning.



(Credit: IDF Spokesperson's Unit) | Read live updates on https://t.co/KVm9k5Hpi9 pic.twitter.com/JGivIOO0Yq