Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας στην Αθήνα προκάλεσε έντονες συζητήσεις σχετικά με τους λόγους της απομάκρυνσής της.

Η εφημερίδα Hürriyet χαρακτηρίζει την πρώην πρέσβειρα ως κοσμική προσωπικότητα που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές εκδηλώσεις παρά στη διπλωματία.

Το δημοσίευμα συνδέει την αποχώρησή της με τον ενεργειακό ανταγωνισμό και τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου που παρακάμπτει την Τουρκία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, κυκλοφορούν σενάρια για παγίδευση της Γκίλφοϊλ από κύκλους που προωθούν εναλλακτικές ενεργειακές διαδρομές μέσω της τουρκικής εταιρείας BOTAŞ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι, καθώς το δημοσίευμα δεν παρουσιάζει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωσή τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της, αλλά και για το ενδεχόμενο να επηρεαστούν οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τουρκική εφημερίδα Hürriyet αναφέρεται στην πρώην Αμερικανίδα πρέσβειρα με τον χαρακτηρισμό «βασίλισσα των σκανδάλων», υποστηρίζοντας ότι η αποχώρησή της συνοδεύεται από αντιπαραθέσεις και ερωτήματα, σε ένα κλίμα που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θυμίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η θητεία της.

Advertisement

Advertisement

Hürriyet για Γκίλφοϊλ: “Περισσότερο κοσμική προσωπικότητα παρά διπλωμάτης”

Η Hürriyet υποστηρίζει ότι, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για την τοποθέτησή της, η αθηναϊκή κοινωνία έσπευσε από την πρώτη στιγμή να γνωρίσει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία εγκαινίασε τη θητεία της με μια λαμπερή ιδιωτική εκδήλωση, παρουσία εκπροσώπων της υψηλής κοινωνίας και του στενού της φίλου, τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, η Γκίλφοϊλ βρέθηκε τους επόμενους μήνες στο επίκεντρο της δημοσιότητας περισσότερο για τις κοσμικές εμφανίσεις της, τα πάρτι, τις εξορμήσεις με πολυτελή γιοτ και τις φωτογραφίες της από τα ελληνικά νησιά, παρά για τις διπλωματικές της δραστηριότητες.

Το δημοσίευμα αφήνει αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο η Αμερικανίδα διπλωμάτης άσκησε τα καθήκοντά της, παρουσιάζοντάς την ως μια προσωπικότητα που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην κοσμική ζωή παρά στη διπλωματία.

Ο Κάθετος Διάδρομος, τα τουρκικά συμφέροντα και τα σενάρια για “παγίδα” στη Γκίλφοϊλ

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Hürriyet και στο παρασκήνιο της αποπομπής της Γκίλφοϊλ, παρουσιάζοντας σενάρια που συνδέουν την αποχώρησή της με τον ενεργειακό ανταγωνισμό στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρει, μία από τις θεωρίες που κυκλοφορούν θέλει την Αμερικανίδα διπλωμάτη να έχει πέσει θύμα παγίδας από κύκλους που αντιτίθενται στον “Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου”, το σχέδιο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την ευρωπαϊκή αγορά, μέσω διαδρομής που παρακάμπτει την Τουρκία.

Κατά τη Hürriyet, οι συγκεκριμένοι κύκλοι φέρονται να προωθούν την εναλλακτική διαδρομή μέσω Τουρκίας, με κεντρικό ρόλο της κρατικής ενεργειακής εταιρείας BOTAŞ.

Advertisement

Η τουρκική εφημερίδα σημειώνει, μάλιστα, ότι διατυπώνονται ισχυρισμοί για πιθανή εμπλοκή αμερικανικών ενεργειακών κύκλων, αλλά και του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, στις εξελίξεις που οδήγησαν στην απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ. Πρόκειται, ωστόσο, για ανεπιβεβαίωτα σενάρια, χωρίς να παρουσιάζονται αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς.

H Hürriyet υποστηρίζει ότι ανατράπηκαν οι σχεδιασμοί της Αθήνας

Στο ίδιο δημοσίευμα, η Hürriyet εκτιμά ότι η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, είχε επενδύσει στην παρουσία της στην Αθήνα προκειμένου να εξασφαλίσει άμεση πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η Αθήνα επιδίωκε μέσω της Γκίλφοϊλ να ενισχύσει τη θέση της στην Ουάσινγκτον, ιδιαίτερα σε σχέση με την Τουρκία, ωστόσο η αποπομπή της φαίνεται, κατά την εκτίμησή της, να ανατρέπει αυτούς τους σχεδιασμούς.

Advertisement

Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι όσοι στο παρελθόν επιδίωκαν να φωτογραφηθούν με την Αμερικανίδα πρέσβειρα σπεύδουν πλέον να διαγράψουν τις σχετικές αναρτήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κλείνοντας, η τουρκική εφημερίδα σχολιάζει ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είχε φτάσει στην Αθήνα με ιδιαίτερη επισημότητα και εντυπωσιακές εμφανίσεις, ετοιμάζεται τώρα να αποχωρήσει αθόρυβα, αφήνοντας πίσω της μια θητεία που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, χαρακτηρίστηκε περισσότερο από σκάνδαλα και κοσμικές εκδηλώσεις παρά από διπλωματικές επιτυχίες.

(Με πληροφορίες από Hürriyet)

Advertisement