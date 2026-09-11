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Ο πρόεδρος προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του μπροστά στους μαθητές, ενώ η συμπεριφορά του άλλαξε αισθητά μετά τη λήψη του μηνύματος.

Αμέσως μετά, ο Μπους απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό και αναχώρησε από τη Φλόριντα με το προεδρικό αεροσκάφος.

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Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, βρισκόταν σε επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο της Φλόριντα, όταν ενημερώθηκε από άνδρα της ασφάλειάς του για την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους.

Όταν ο Μπους έμαθε για την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους

Ο προσωπάρχης του, Άντι Καρντ ήταν αυτός που τον πλησίασε και του ψιθύρισε στο αυτί το εξής: «Ένα δεύτερο αεροπλάνο χτύπησε τον δεύτερο πύργο. Η Αμερική δέχεται επίθεση».

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🇺🇸 September 11, 2001: White House Chief of Staff Andrew Card walks into the classroom where George Bush is attending a public lesson.



He leans over and whispers to the president:



“A second plane hit the second tower. America is under attack.”



Bush remained seated for… pic.twitter.com/JJwp1BX38Y — Visegrád 24 (@visegrad24) September 11, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρονολογείται 25 χρόνια πριν, ο Μπους προσπαθεί να διατηρήσει την αυτοσυγκράτησή του, κρύβοντας την ανησυχία που κυριαρχούσε στο βλέμμα του.

Μιλώντας στο ABC, η Κρίσταλ Ντέιβις, μια από τις μαθήτριες που βρίσκονταν στη τάξη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ πριν από 25 χρόνια, περιγράφεις την αλλαγή στην στάση του Μπους. «Μπορούσες να δεις την αλλαγή στον (πρόεδρο) μόλις έλαβε το μήνυμα, και μετά μπορούσες να τη διακρίνεις στο πρόσωπό του. Και μετά την αλλαγή, καθώς επέστρεφε στον εαυτό του και χαμογελούσε σαν να έλεγε: “Δεν θέλω να ανησυχήσω τα παιδιά”. Κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνη τη στιγμή. Όλη η συμπεριφορά του άλλαξε».

Η κοπέλα θυμάται τις αντιδράσεις της ίδιας και των συμμαθητών της την ώρα που ο Μπους συνοδευόταν έξω από την αίθουσα, μόλις ολοκληρώθηκε το μάθημα ανάγνωσης. «Εμείς απλά σκεφτόμασταν: “Εντάξει, στη μέση της ανάγνωσης, τι συνέβη; Τι κάναμε; Μήπως κάναμε κάτι λάθος; Μήπως δεν του άρεσε που διαβάζαμε ή κάτι τέτοιο;”». Παρόλο που τα παιδιά της δευτέρας δημοτικού δεν το ήξεραν τότε, βρισκόντουσαν στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσουν ένα ιστορικό γεγονός.

Λίγο μετά, από το ίδιο το σχολείο της Φλόριντα, ο Τζορτζ Μπους πραγματοποίησε το πρώτο του σύντομο τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό, κάνοντας αναφορά στο συγκλονιστικό γεγονός.

🇺🇸 September 11, 2001, at exactly 9:30 am U.S. President George W. Bush makes his first statement on the attack on the Twin Towers at an elementary school in Sarasota.



"Terrorism against our nation will not stand." pic.twitter.com/xSAHFKdPkz — Visegrád 24 (@visegrad24) September 11, 2026

Στη συνέχεια ο Μπους επιβιβάστηκε στο «Air Force One», αναχωρώντας από τη Φλόριντα με προορισμό στρατιωτικές βάσεις στη Λουιζιάνα και τη Νεμπράσκα, πριν επιστρέψει στην Ουάσιγκτον εκείνο το βράδυ.

Μέχρι το τέλος της ημέρας, σχεδόν 3.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο του Πενταγώνου στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια και στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβανίας, τον τόπο συντριβής της πτήσης 93 της United Airlines.