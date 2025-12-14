Σύμφωνα με άρθρο του The Guardian και του Sky News, η Μετροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι, ύστερα από εκτεταμένη αξιολόγηση σε συνεργασία με τις αμερικανικές Αρχές, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για την έναρξη νέας ποινικής έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις καταγγελίες που συνδέονται με τον πρίγκιπα Άντριου.

Η υπόθεση είχε επανεξεταστεί επανειλημμένα μεταξύ 2016 και 2022, με τη θέση της αστυνομίας να παραμένει αμετάβλητη, καθώς οι ερευνητές δεν θεωρούν ότι υπάρχουν τώρα στοιχεία ικανά να στηρίξουν δίωξη. Παράλληλα, η Met δεν θα διερευνήσει την καταγγελία ότι ο Δούκας του Γιορκ φέρεται να παρότρυνε πρώην σωματοφύλακα να ερευνήσει προσωπικά δεδομένα της Βιρτζίνια Τζουφρέ, όπως έγινε γνωστό από το Sky News.

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της στην ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη χωρίς προειδοποίηση και χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως άλλη μια αφορμή που δείχνει ότι η δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί πλήρως. Σε επίσημη δήλωσή τους, ζήτησαν περαιτέρω λογοδοσία και αυξημένη στήριξη για τα επιζώντα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η Τζουφρέ είχε καταθέσει στο παρελθόν ότι, όταν ήταν ανήλικη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έπεσε θύμα ενός δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης που σχετίζεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, περιλαμβάνοντας και κακοποιητικές επαφές με τον Άντριου και άλλους ισχυρούς άνδρες. Αυτές οι καταγγελίες επανήλθαν στο προσκήνιο μετά τη δημοσίευση των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Τζουφρέ.

Τον περασμένο μήνα, εξαιτίας του νέου δημοσίου ενδιαφέροντος και των στοιχείων που επανέφεραν στο προσκήνιο τις καταγγελίες, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ προχώρησε στην επίσημη αφαίρεση των βασιλικών τίτλων του αδελφού του, Άντριου, σε μια κίνηση που σχολιάστηκε ευρέως από ΜΜΕ και αναλυτές ως προσπάθεια επανόρθωσης της εικόνας της μοναρχίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό το 2022 με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, στο πλαίσιο αστικής αγωγής που εκείνη είχε κινήσει στη Νέα Υόρκη. Αν και δεν παραδέχθηκε ποινική ευθύνη, είχε αναγνωρίσει την “δυσβάσταχτη οδύνη” που υπέστη η Τζουφρέ, όπως είχε αναφέρει τότε.

Με πληροφορίες από theguardian.com και news.sky.com