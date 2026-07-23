Έξι φάλαινες μπελούγκα μεταφέρθηκαν σε ενυδρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς απομακρύνθηκαν από το ενυδρείο Marineland of Canada, το οποίο έχει πλέον κλείσει και αδυνατούσε να συνεχίσει τη φροντίδα τους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, οι έξι μπελούγκα αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας 30 ζώων που φιλοξενούνταν στο καναδικό θαλάσσιο πάρκο και βρίσκονται σε διαδικασία μετεγκατάστασης.
Οι Σιέρα, Ακάντια, Όσιρις και Λιλούετ εγκαταστάθηκαν σε ενυδρείο στο Σικάγο, ενώ οι Μπέρτι Μποτς και Φράνκι μεταφέρθηκαν στο SeaWorld του Σαν Αντόνιο, στο Τέξας.
Η μεταφορά τους έγινε με ειδικά σχεδιασμένες δεξαμενές ψυχρού νερού, συνδυάζοντας οδική και αεροπορική μεταφορά, υπό τη συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρων με εξειδίκευση στα θαλάσσια θηλαστικά. Η επιχείρηση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός πρωτοποριακού διεθνούς προγράμματος
μετεγκατάστασης.
Πριν από τη μεταφορά είχαν προηγηθεί μήνες προετοιμασίας και εκτεταμένοι κτηνιατρικοί έλεγχοι. Πλέον, εξειδικευμένες ομάδες παρακολουθούν συστηματικά την πορεία προσαρμογής των ζώων στα νέα τους ενδιαιτήματα.