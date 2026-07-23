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Έξι φάλαινες μπελούγκα μεταφέρθηκαν σε ενυδρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς απομακρύνθηκαν από το ενυδρείο Marineland of Canada, το οποίο έχει πλέον κλείσει και αδυνατούσε να συνεχίσει τη φροντίδα τους.

30 beluga whales to be relocated after Canadian aquarium closed https://t.co/SsWSAIq0E4 pic.twitter.com/8mam752HvL Advertisement Advertisement July 23, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, οι έξι μπελούγκα αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας 30 ζώων που φιλοξενούνταν στο καναδικό θαλάσσιο πάρκο και βρίσκονται σε διαδικασία μετεγκατάστασης.

Reuters

Watch rescued beluga whales from Canada arrive in the US https://t.co/z6n30B1oDz July 23, 2026

Οι Σιέρα, Ακάντια, Όσιρις και Λιλούετ εγκαταστάθηκαν σε ενυδρείο στο Σικάγο, ενώ οι Μπέρτι Μποτς και Φράνκι μεταφέρθηκαν στο SeaWorld του Σαν Αντόνιο, στο Τέξας.

Reuters

Four beluga whales have arrived safely in Chicago, while two others were relocated to San Antonio in Texas, after their former marine park in Ontario, Canada closed down. Full story: https://t.co/hxYLfOmtvm pic.twitter.com/lscb9p6JPj — BBC News (World) (@BBCWorld) July 23, 2026

Η μεταφορά τους έγινε με ειδικά σχεδιασμένες δεξαμενές ψυχρού νερού, συνδυάζοντας οδική και αεροπορική μεταφορά, υπό τη συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρων με εξειδίκευση στα θαλάσσια θηλαστικά. Η επιχείρηση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός πρωτοποριακού διεθνούς προγράμματος

μετεγκατάστασης.

Reuters

Πριν από τη μεταφορά είχαν προηγηθεί μήνες προετοιμασίας και εκτεταμένοι κτηνιατρικοί έλεγχοι. Πλέον, εξειδικευμένες ομάδες παρακολουθούν συστηματικά την πορεία προσαρμογής των ζώων στα νέα τους ενδιαιτήματα.